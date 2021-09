Es verdad que tiene que renovar, lo mismo que Soler. Y que por el bien del Valencia ojalá no se siga dilatando porque a partir de enero el tiempo pasará volando. Pero también lo es que Gayà se ha quedado, además convencido, y que ante el último globo sonda del Barça a cualquiera se le caen los palos del sombrajo. Dijo la otra noche Laporta, al que le siguen dando con razón por todos lados, que su club continúa en la UCI. Así que después de haber renunciado a un tal Messi, cambiado a Griezmann por De Jong y obligado a sus capitanes a bajarse el sueldo, lo de fichar al capitán del Valencia suena a lo mismo que cuando en la ciudad condal era Neymar el que aparecía en las portadas. El historial pesa demasiado como para jugársela ahora a que Meriton, por mucho que las cosas hayan cambiado este verano, no volverá a las andadas. Pero Gayà, valenciano, valencianista y canterano, no es Guedes. Ni siquiera se puede ‘bienvender’. Los nuestros deben de ser lo más sagrado.

Partidazo

Perdió el Levante en la ida contra el Lyon pero fue del todo inmerecido. Y dice Villacampa que tiene un plan, así que viendo lo visto hay que creer en él y confiar. Tres días después de vapulear al Real Madrid, las granotas juegan el partido más importante de su historia. Es complicado, casi una utopía, pero miedo ninguno. No es tan fiero el Lyon como lo pintan.

Espíritu taronja

Acabará siendo lo normal, pero el Valencia Basket habrá sido uno de los primeros. Fantástica iniciativa, sin distinciones, la de juntar a sus primeros equipos masculino y femenino en la puesta de largo en La Fonteta. Y vaya por delante, además, que no se trata de un gesto de cara a la galería. En realidad, y es una gran suerte, los clubes valencianos cada vez hacen más gala de ello. Otro orgullo en nuestra Comunitat.