Es una gran noticia para el Valencia que lo de Gayà se haya quedado solo en un susto. Y lo es también para el fútbol valenciano, lo mismo que para la Academia de Paterna, la exhibición de los futbolistas de la terreta con la selección. De la media docena que tiene Luis Enrique a sus órdenes, nuestra portada hoy es para Abel Ruiz, delantero de Almussafes que debutó oficialmente el domingo con la absoluta y que, como antes había reconocido también Soler, el jugador del momento, no ha llegado hasta aquí de casualidad. Lo avalan sus 27 goles con la sub-17, récord histórico, y su confirmación en el Sporting de Braga, donde se convirtió en el fichaje más caro de la historia tras ejecutar los 8 kilos de la opción de compra con el Barça. “La puerta del Valencia nunca se puede cerrar”, dice el internacional de 21 años, que se marchó a La Masía con 12 y por el que el club de Mestalla, por dinero o por lo que sea, no ha terminado de apostar. Teniendo claro que las cosas, también por lo que sea, han empezado a cambiar desde el giro con Bordalás, no estaría mal que los siguientes pasos apuntasen a reclutar a todos esos valencianos repartidos por el mundo que nos llenan de orgullo, sobre todo si los tenemos en nuestros equipos. Para que Ferran vuelva tocará esperar, veremos con Abel.

Coke y De Frutos

Doble ración de malas noticias ayer para la parroquia granota. Primero Coke, al que solo faltaba verlo labrándose el futuro no ya como jugador sino como comentarista de radio. No toca. Menos aún cuando ha hecho valer su contrato a la fuerza y continúa en un equipo donde Paco López no cuenta con él pero le condiciona y mucho el ecosistema. Y después De Frutos con la confirmación del dique seco que avanzó SUPER. Ojalá vuelva pronto porque el segoviano, por el que se apuesta fuerte, hace falta.