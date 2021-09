En los grandes organismos del fútbol internacional reina desde hace mucho tiempo la improvisación y ese ‘patà i avant’ en cualquier tipo de situación. Y mientras... encuentros que se aplazan, jugadores sin descanso en aviones y partidos en juego con, valga la redundancia, mucho en juego. Después si hay lesiones o alguna desgracia -crucemos los dedos para que no pase- nos llevaremos las manos a la cabeza. Se revisará el calendario, se cambiará y todo estará solucionado. Es el modus operandi de quienes piensan en todo menos en el espectáculo. Y mientras, Bordalás esperando a Maxi Gómez y Alderete con una visita a El Sadar pendiente y con dos contextos diferentes. Arriba la llegada de Marcos André permite ‘jugar’ con el recambio y dar descanso al uruguayo, que tampoco ha jugado demasiado en su país. Atrás se debe esperar al guaraní hasta el último suspiro. Diakhaby no da garantías y ganar fuera de casa es un objetivo a cerrar cuanto antes. Con un solo triunfo en 2021 lejos de Mestalla, el grupo tiene que empezar a creer que Europa pasa por hacerse fuerte también como visitante. No queda otra.

Soler, Gayà, Ferran, Fornals...

El parón de selecciones no ha sido un espectáculo para España. Derrota contra Suecia, triunfo contra Georgia y otro contra Kosovo con un ejercicio defensivo bastante discutible. Pero entre todo esa sensación que ha apagado la buena imagen que mostraron los de Luis Enrique, los valencianos se han convertido en los grandes protagonistas. En la nota positiva por nivel y por acierto. Soler como el MVP, Ferran mostrando el tremendo futbolista que es una vez más, Fornals alargando su buen momento y Gayà... en modo avión. Su lesión ocultó otro partidazo en el que nadie se acordó de Jordi Alba.