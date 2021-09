“Somos una familia y las familias se abrazan”. Fueron las palabras de Bordalás que dieron pie ayer a unas imágenes que van a estar entre las mejores del año en clave valencianista. Los detalles que desvela Andrés García sobre el corrillo del técnico con los jugadores son muy reveladoras de lo que está ocurriendo en Paterna. Y es que, más que un equipo, el Valencia es una familia, y además una familia de verdad. Una sentencia que bien podría haber firmado Simeone pero que no es para la galería. Tras dos temporadas marcadas por el conflicto y las desavenencias, una cuerda floja sobre la que bailaron primero Celades y luego Javi Gracia, el ecosistema del vestuario gravita alrededor de un míster al que hay que atribuir el mérito de que todos los que forman parte de él quieran estar dentro, inclusive los que se sabían en la rampa de salida o pensaban que lo mejor era marcharse.

Aguas revueltas

Paco López, el mejor entrenador de la historia del Levante UD, pese a quien le pese, también supo cómo hacer una familia con sus futbolistas, que llegaron a mantearlo en aquella inolvidable noche de la manita contra el Barça. El problema, sin embargo, es que el desgaste pasa factura y que con 27 parientes la familia se ha vuelto numerosa. Si Paco dijo ayer que no es de quejarse fue para quejarse de que puede hacer dos equipos y medio. Y razón no le falta porque todos son conscientes del problema. Pero el peligro no es ese, sino comportarse como una familia mal avenida a la hora de repartir culpas por una situación que, también pese a quien le pese, es heredada y tiene la misma solución imposible en todos los equipos que se han encontrado con un panorama así de duro. En un club de tanto potencial, el problema no es la coyuntura sino la ambigüedad que flota en el ambiente.