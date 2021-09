El Valencia Basket realizó su puesta de largo con una presentación conjunta del primer equipo femenino y masculino junto a l´Alqueria del Basket. Desgraciadamente todavía se nos hace a todos excepcional esta medida, pero que un club valenciano integre en un acto con el mismo valor a sus dos secciones merece un reconocimiento.

Esta decisión confirma el trabajo que se lleva haciendo desde el nacimiento del equipo femenino, y como ejemplo, sin ir más lejos, ha sido el de integrar en redes sociales la actualidad de ambas plantillas bajo el paraguas de la misma marca Valencia Basket sin ninguna distinción o la creación del abono global. En La Fonteta nunca han habido dudas en este aspecto, es otra muestra de esa filosofía que no se hace de cara a la galería, sino por convicción.

Algunos seguidores han mostrado su malestar por los precios de los abonos y la gestión de la venta de entradas. En una coyuntura tan extraordinaria como la que estamos cualquier medida va a levantar controversia. Soy consciente, porque también lo sufro, que la situación económica de cualquier familia está más debilitada que hace unos años, y que adquirir un abono supone un enorme esfuerzo. Tampoco hay que olvidar que el baloncesto es un espectáculo y que como tal hay que pagarlo. La estimación de si es barato o caro queda a la interpretación de cada uno y es totalmente respetable pero difícilmente se puede encontrar un club en España que proponga la oferta deportiva relacionada con el deporte de la canasta que se puede vivir en La Fonteta con dos plantillas de alto nivel y dos proyectos que tienen en el masculino una fase de consolidación y reseteo, mientras que en el femenino el crecimiento exponencial es más que evidente.

Si hay algún club que ha mirado por sus aficionados, ése siempre ha sido el Valencia Basket. Todavía recuerdo las finales de la Eurocup jugadas en La Fonteta. Con el ánimo de llevar en volandas al equipo, desde la entidad taronja siempre se incluyó en el abono la entrada para esas finales asumiendo el pago a la Eurocup, organizadora de las mismas. Otros clubes habrán tomado iniciativas, pero ninguna de este calibre. Si se quiere un club potente y con músculo, es necesario hacerse valer.

Este fin de semana arranca la temporada oficial con la Supercopa. Los ensayos previos han dejado un pleno de triunfos a los que hay que darles relativa importancia. No han sido semanas fáciles para Peñarroya que ha contado con bajas y ausencias. De todas ellas la que más sigue focalizando el interés es la de López-Arostegui. El vasco fue intervenido hace un par de días tras no funcionar el tratamiento conservador. Las consecuencias han sido implacables en el tiempo con una una ausencia de casi un mes y que se extenderá hasta prácticamente noviembre. Pese a esta contingencia, en la que previamente a la operación Peñarroya ha llegado a mostrar incomodidad al tener que ejercer de portavoz, no habrá refuerzos externos. El entrenador deberá sacar jugo a Puerto e incluso a Ferrando para distribuir esfuerzos, y que servirán para corroborar la incipiente apuesta de una Alqueria que empieza a proyectar jugadoras y jugadores interesantes. Esta consecuencia lógica redunda con la necesidad de reflexionar al menos sobre la situación médica y una comunicación que debería tratar de ser menos opaca por el bien del aficionado, que merece saber cómo está su jugador.

Con todo esto, Peñarroya sigue demostrando ser un técnico valiente y convincente en su discurso. Con el paso de las semanas se ha confirmado. A Tenerife el Valencia Basket va a competir y como ha apuntado el propio Peñarroya va a ganar. En la pista pasará lo que pase. Enfrente estará el Barça y luego una final contra el Tenerife de Vidorreta o un remozado Real Madrid. Todo es posible. Lo que es innegociable es que sí que es necesario sentir que el Valencia Basket puede mirar a los ojos a cualquiera y que por supuesto puede ganar sin tener el cartel de favorito. El desazón que dejó el final de la campaña pasada debe limpiarse lo antes posible. Tenerife es un buen sitio para ello.