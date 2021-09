Podía haber puesto la excusa de las lesiones pero no. Bordalás fue autocrítico y, con sutileza, declaró de cara a la visita al Pizjuán que «hay que saber leer y manejar el partido». Por un lado, la primera derrota de la temporada no empaña el rendimiento del Valencia contra el Real Madrid durante 85 minutos. Sin embargo, por el otro tampoco disimula que la gestión de los últimos fue mala, que es a lo que se refirió ayer en su comparecencia. De todo se aprende y por lo que vamos conociendo ya del técnico seguro que la lección no hará falta repetirla. Cuanto más alto esté el listón de exigencia, mucho mejor, y en ese sentido nadie se esconde. Y es que el mensaje, sin dejar de ser realista, es también muy ambicioso. Quedó claro con la respuesta a la pregunta de si el Sevilla está o no en la misma Liga: «No lo sabemos. Acaba de empezar y hay que ver la evolución de la competición». Lo cómodo, también lo realista, habría sido decir que ni por asomo. Valiente.

CRISIS

Paco López tenía que tocar teclas y como contra el Elche no solo lo hizo sino que además le salió bien, ayer insistió. Sin embargo, ya no le funcionó. En un once otra vez rompedor, Mustafi fue la noticia por el debut, pero ni él ni Pepelu o Pablo Martínez llegaron a ser suficiente. La situación es límite en Orriols porque la crisis es también ya de resultados. Los errores, los silbidos y la afición yéndose arrojan un panorama demoledor. Ojo con la cuenta atrás.

PERIODISMO

Hay quien dice en tono de sorna que «esta es la edad de oro» del periodismo deportivo. Y, sin sorna alguna, vaya por delante que verdaderamente lo es aunque haya quien no se dé cuenta. Gracias a la Cardenal Herrera CEU por invitarnos a compartir nuestro proyecto y ánimo a todos esos periodistas de futuro y presente prometedor.