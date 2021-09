Una cosa es que después de dos derrotas consecutivas baje la espuma y otra que de lo que haya que bajarse sea de la Bordaleta. Nada de lo segundo, aún menos si los rivales no son dos cualquieras. El plan continúa en pie, igual que tanto el crédito del entrenador como el de su proyecto se mantienen intactos. La fiabilidad defensiva de los equipos de Bordalás es legendaria y su contundente reacción al despropósito de los primeros minutos contra el Sevilla vale como garantía de que algo así no volverá a repetirse, al menos no sin que el míster lo pase por alto.

Hay que reconocer que el Valencia es también rehén de las expectativas de un gran arranque, al tiempo que víctima de la ausencia de sus dos primeros capitanes, la costosa factura de la jornada de selecciones. Sin embargo, la verdadera lección ante Real Madrid y Sevilla no es que esto sea un castillo de naipes sino que la fórmula Bordalás obliga a jugar con el cuchillo entre los dientes. Con ese ADN luego se podrá ganar o perder pero compitiendo siempre a tope.

La venta del Valencia CF

Más allá de la peculiaridad en cómo saltó este jueves la noticia, el recorrido que le espera y el protocolo de comunicación del Valencia, calcado al aplicado también en casos similares por el Levante para que movimientos que considera irrelevantes mueran de inanición y sin bombo, lo de Zorío y su oferta de compra a Peter Lim no es que haya sido de un día para otro. El exvicepresidente, con distintas tentativas a cuestas y también numerosas refriegas con Meriton, lleva meses madurando un plan del que dará los detalles el jueves, ya se verá si factibles y creíbles o no. Sin embargo, antes que en la fórmula de la compra, la clave está en la venta. Y, que se sepa, Lim no solo se mantiene en que no vende, sino que parece verdaderamente por la labor de no hacerlo.