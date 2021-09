¿Alguno esperaba que Giorgi fuera el titular las seis primeras jornadas? Yo desde luego no. El problema no puede ser que un joven, recién llegado de Georgia, falle en sus inicios en una gran liga con un club histórico. Hay que reconocerle sus buenas actuaciones. Sus titularidades no son fruto de un golpe de suerte. El fútbol es el deporte del cortoplacismo. Obvio. En la élite prima el resultado y ni las ‘perlas’ escapan al titubeo cuando se dan sus primeros ‘tortazos’.

Giorgi tiene unas condiciones magníficas que todos aplaudimos sorprendidos al inicio de curso. No fue un espejismo. No puede ser que si las cosas no funcionan a la primera ya no sirven. Sin importar el contexto. No es normalizar el error, sino tratarlo como una oportunidad para aprender. Desde la exigencia medida y la confianza que todo joven necesita. Suficiente sonrojo interno provoca un error. Todos hemos pasado por eso. No se nace sabido.

En el caso de Giorgi, sus errores no deben ser una sentencia para relegarle al banco en el primer bache. Las apuestas tienen eso y Bordalás ha sido firme con ella hasta ahora. Si por algo brilló el portero es por su valentía y quizá, un castigo excesivo le priva de ello. Por eso es importante modular las consecuencias tras un fallo y, sobre todo, el momento. Es un diamante y hay que pulirlo. Y eso requiere paciencia para no partirlo por la mitad.