El Athletic visita Mestalla y es inevitable mirar al banquillo. Marcelino merece el reconocimiento del estadio y eso no significa no apoyar al Valencia, hacer un feo a la plantilla actual o querer tensar el ambiente. A los entrenadores o jugadores que dejan huella hay que reconocerles el trabajo hecho y no solo por la Copa del Rey, sino por haberse dejado la piel en el día a día y en crear un proyecto.

Más allá incluso del resultado final. Yo fui uno de los que criticó su manejo en el arranque de la segunda temporada y dudé de que fuera capaz de levantar la situación. No hay problemas en reconocerlo. Después dejó claro que yo estaba equivocado, levantó un título y se marchó entre lágrimas tras un verano para olvidar en esta ciudad. Septiembre fue el capítulo final de su etapa como valencianista pero hoy vuelve y hay que aplaudir, quien quiera por supuesto, a una parte del pasado de la entidad. Y después de eso, a pensar en los 90 minutos y en sacar los 3 puntos.

Mirada al frente

Una vez Marcelino se haya llevado el aplauso será el momento de darle todos los restantes a Bordalás y a la plantilla. Y la mejor noticia es que no tengo dudas de que eso será así. El equipo viene de dos derrotas consecutivas y nadie se ha atrevido a criticar nada porque por muchas mentiras que se digan en ocasiones de la afición, la realidad es que la gente solo pide exigencia y trabajo. La grada sigue igual de ilusionada, o más que antes de afrontar los duelos contra el Madrid y el Sevilla, en el barco de la famosa ‘Bordaleta’.

Y es que técnico y plantilla se lo han ganado por motivos propios. Eso permite mirar al presente y al futuro con optimismo porque, incluso aunque falte nivel global en la plantilla, con lo que mostró el vestuario en las primeras 4 jornadas, este equipo estará seguro en la pelea final por Europa.