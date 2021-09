En una semana se ha pasado del liderato a un empate en el descuento con el que evitar la tercera derrota consecutiva, aunque el agónico y dulce punto de ayer no es un consuelo sino la foto de un Valencia que pese a los altibajos no engaña y tanto en lo bueno como en lo malo es lo que es. El gol salvador cuando arreciaba la lluvia no llegó a tiempo de disimular el chaparrón del «Peter vete ya» ni la bienvenida a Marcelino. Se la dio también Bordalás, cuyo equipo dejó claro que el ADN lo mantiene pese a los deslices del Real Madrid y el Sevilla. Si no se puede ganar, al menos no perder. Todavía sin Gayà, Thierry y Soler, el equipo se salvó a tiempo gracias a que André aprovechó sus minutos para opositar a la titularidad. Una condición que ha recuperado Cillessen y que ya nadie cuestiona para Guillamón o un Guedes diferencial hasta en los días grises. Algo más oscuro, sin embargo, volvió a ser el de Maxi Gómez, sin excusas por más que los comités le den la razón con la primera amarilla. Y es que las seis primeras jornadas han sido también suficientes para confirmar lo importantes que son los detalles. Los vio muy claros el técnico, que se quitó las gafas y tomó decisiones en el último tramo que funcionaron.

Peliagudo

Es Koeman el que se la juega, aunque a saber si los apuros del Barcelona van a ser para bien. Más allá de si hay que contabilizar o no las jornadas de la pasada temporada en la mala racha, lo que no hay que perder de vista es la conveniencia para Paco López de que al Levante no se le presenten más complicaciones antes del parón. Que la enfermería siga hasta los topes ayuda poco, aunque las lesiones de Cárdenas y Vezo han sido los únicos picos de estrés en mitad de la tensa calma del club. Las dudas nadie puede obviarlas, pero es momento de no iluminarlas.