Es semana de apretar los dientes y a ver qué pasa. Pero el Levante se ha quedado con pocas salidas para una crisis que amenaza con llevarse por delante a Paco López. Y es que aunque no exista un ultimátum como tal, las señales son del todo inconfundibles. El equipo se ha quedado clavado. Ya no transmite y es una parodia del que nos maravilló a todos por su alma e intensidad. Parece en un punto de no retorno. Así que otro caos en Palma y cuidado con el parón de la próxima semana, que puede convertirse en la puntilla al mejor entrenador de la historia granota, alguien a quien cuando llegue el momento del desenlace habrá que despedir con todos los honores. A pesar de la prudencia y la sensibilidad del club para mantener el tirón, el hundimiento se antoja irreversible, lo mismo que la mayoría de deficiencias estructurales que lo han provocado más los conflictos pintorescos que han ido surgiendo estos meses. El estado de pánico obliga a reaccionar. Ojalá fuese el sábado. Ojalá.

Una más

Volvió a hacer una de las suyas Anil, no porque no pueda ajustar cuentas devolviéndole lindezas a la prensa, sino fundamentalmente por hacerlo dónde, cómo y ante quien lo hizo. Por eso y por ser el menos indicado. No tiene solución lo del presidente del Valencia. Y tampoco la hay para Meriton por mucho que con Bordalás se vuelva a ganar. Los cánticos contra Lim y el mismo Murthy van a seguir formando parte del repertorio de Mestalla, en especial mientras la sensibilidad sea un valor tan secundario. Y que no se justifique todo con lo de la cultura asiática y tal. No todo va a ser por eso.

Y Kempes

Tampoco hay cambios en las redes, que siguen capadas. Pero sí lo hay con el Matador, que vuelve de la mano de la Agrupación... A las leyendas hay que respetarlas.