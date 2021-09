“Sangre fría y la ley en la mano”, dijo Arcadi España en À Punt, donde manifestó que “no se está haciendo dejación de funciones”. En realidad no hay otra cosa que pueda esperarse de parte de la administración, sin duda obligada a que el marcaje a Meriton sea muy estrecho. Sin embargo, esa postura no es incompatible con que, llegados al actual punto de enroque, lo más conveniente sea que todos los actores y espectadores implicados tengan claros los tiempos.

Ya no tanto los de la ATE como los del crédito de CVC, realmente el único argumento consistente a día de hoy para la reanudación de las obras de Mestalla. Y es que el dinero llegará pero aún no está en camino. Y, por justificada que esté la impaciencia, la realidad es que este retraso no es imputable al Valencia. Se estimaba que en octubre estaría listo el contrato que hay que firmar con LaLiga, pero es un plazo ya casi imposible.

En el aire

La previsión más realista apunta a finales de año y por eso estas semanas quien más y quien menos está adecentando la casa para cuando haya que enseñarla. Entre aquella impugnación de Florentino a la Asamblea, pendiente de lo que decida un juez, y que sin Madrid y Barça hay que retocar cosas, el calendario se alarga. Pero la esperada lluvia de millones, aun así, es seguro que va a caer y que será fundamentalmente para infraestructuras.

La letra pequeña, de nuevo con Javier Gómez desde LaLiga en labores de ‘controller’, no permite que se destine a nada que no garantice un retorno y Tebas ya le ha dejado claro a algún alma de cántaro que innovar no es una oficina más grande. El futuro del Valencia, entre otras cosas, pasa por un campo moderno con independencia de si el proyecto de Peter Lim es que le salga cuenta con paga, cuestión que dependerá más de la sangre fría que de la ley.