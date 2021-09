El Valencia lleva un punto de nueve desde que se lesionaron sus capitanes. Desde que no están Gayà y Soler el equipo no ha ganado. Tal vez con ellos también se habría perdido contra el Madrid y el Sevilla y no se habría pasado del empate frente al Athletic. O tal vez no.

Nadie tiene una bola de cristal para saberlo. Lo que sí se sabe y clama al cielo (esta temporada más con el problema de los sudamericanos) es el disparate de las fechas FIFA. Las ventanas de tres partidos están matando el fútbol y están llevando a los jugadores internacionales al límite. No es normal que, además de los nuestros, también hayan sufrido lesiones musculares Morata, Dani Olmo, Gerard Moreno, Koke, Pedri y Jordi Alba. Y que Laporte y Rodri se hayan recuperado este fin de semana.

La lista de lesionados crece al mismo ritmo que los organismos se inventan competiciones nuevas: UEFA Nations League, Conference League... Ya solo faltaba la Copa Euroamérica. ¿Y si hacemos un Mundial cada dos años? Pues eso también está encima de la mesa. El afán recaudatorio de los organismos internacionales es infinito.

Los jugadores necesitan un respiro y los clubes una solución. No tiene sentido que el Valencia, ni cualquier equipo del mundo, pague los salarios de sus jugadores mientras están con sus selecciones. Que lo arreglen. Mientras tanto, Bordalás arreglará lo suyo: ganar en Cádiz sin Gayà y sin Soler.