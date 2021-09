Se podría haber hecho muchísimo mejor pero también peor. El Valencia, que se ha encontrado con 20 millones extras de margen gracias al préstamo de CVC, por lo menos sí que ha cubierto esta temporada las exigencias de Bordalás con fichajes y sin malvender a nadie, una gestión más responsable que la de ajustar cuentas (en todos los sentidos) y no traer a nadie. El menor límite salarial de LaLiga pone muy en evidencia la gestión, en especial el error de concebir el negocio deportivo como una simple suma de activos.

Sin embargo, tampoco puede pasarse por alto que la “tormenta perfecta” ha sido particularmente virulenta en Mestalla, donde se ha juntado el adiós a las competiciones europeas con el estadio sin público y el descenso generalizado de la mayoría de partidas de ingresos, una realidad que aun así se ha contrarrestado a base de nuevos partners y también de un punto innovador y no exento de crítica como el de los tokens, que es un buen acuerdo. La soga del fair-play condena por un lado a vender, algo que ya se sabía y que ojalá sea cierto que no ocurre en invierno, y por el otro a que Lim termine ampliando el control mayoritario a través de la capitalización de su deuda. En vísperas de lo que diga Zorío sobre su oferta de compra, eso sí, lo que una vez más queda claro es que el máximo accionista no vende y que tampoco parece por la labor de la causa de disolución.

El penúltimo

Se ha llevado los titulares el Valencia, pero ojo que el Villarreal está de fábula y que el Levante, otro con la tormenta perfecta de los no traspasos y los salarios desfasados, es penúltimo en la clasificación de marras. Se entienden así las limitaciones a la hora de acudir al mercado con garantías y ojo a la desventaja de partida con el resto de los clubes que van a pelear por los mismos objetivos.