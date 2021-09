Es cierto que el Valencia del doblete, el mejor de la historia, dio paso a una etapa de despilfarro y estupidez en la que el club vivió por encima de sus posibilidades. Aquello fue el germen de una deuda monstruosa, imposible de pagar, la que aún se arrastra y que precipitó un proceso de venta en el que, tras escuchar al exvicepresidente Zorío, es como si se hubiese regresado a la casilla de salida. El mantra de la primera gran crisis se sigue usando ahora y no sin falta de razón en vistas del coste de plantilla de las últimas temporadas sobre todo por la “tormenta perfecta” del Covid y los dos años fuera de Europa. Se justifica de esta manera el encogimiento extremo del límite salarial y la necesidad de una ampliación de capital de 43 millones de euros con la que evitar la causa de disolución. Sin embargo, y pese al respaldo de LaLiga en la parte económica, en un club tan grande como el Valencia no puede darse jamás por buena ni una gestión basada en vivir por encima de las posibilidades ni tampoco por debajo, que es lo que ha ocurrido estos últimos años como consecuencia de la ausencia de un rumbo deportivo que ha empezado a rectificarse durante el verano y respecto al que hay que cruzar los dedos para que no sea la flor de un mercado.

PASIÓN

Para entender lo que significa el Valencia, el fútbol en esencia, hay que tener claro que no todo se puedecomprar ni vender. Por eso, en un día como hoy en el que es noticia la oferta de Zorío, la ampliación de Lim y los planes con Mestalla, es importante que el foco esté en los verdaderos dueños, los de la foto de portada. La autocompra, como opinan la mitad de los encuestados, es una posible solución a falta de entrar en detalles. Y la capitalización de la deuda es otra. Pero este Valencia no está hecho de acciones sino de sentimientos.