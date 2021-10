Conozco a Miguel Zorío. Hemos conversado mucho antes, durante y después de ser vicepresidente del Valencia, por tanto, sé de su interés por gestionar el club de nuevo, ahora desde la presidencia. No he querido hablar con él tras su oferta pública de compra a Lim, así que analizo su propuesta con la misma información que tiene todo el valencianismo. Primero de todo hay que agradecer que dé la cara. Una transparencia inusual, porque ha habido otros intentos de negociar la adquisición de la mayoría accionarial más subterráneos. De gente de aquí y de fuera. Está claro que pasea un pasado donde la confianza no es su principal virtud, aunque tiene derecho a que su presente sea contemplado sin acritud.

Los números son muy sufridos, aún más en mi caso después de ver la serie de moda surcoreana con tantos millones en juego. Es su palabra, y supongo que, a estas alturas del partido, no está para seguir yendo de farol. El prestigio cuesta demasiado adquirirlo para dejarlo marchar en la primera esquina tras una noche toledana. Pero la credibilidad de Zorío, que siempre cuida los tiempos, no está tanto en su oferta, sino en ese hartazgo de desconfianza del pueblo de Mestalla a los gestores actuales, a los que permitieron la «transacción futbolista más importante del mundo» -Martínez&Salvo-, también a los que dejaron el club en manos de Soler y sobre todo a un futuro incierto.

El expresidente ha estado avispado en hacer coincidir su operación -con efluvios de especulación financiera-, con algo que desea creer el valencianismo, la finalización del estadio y que el Valencia vuelva a ser del pueblo que lo sustenta. Con eso no se juega, y esa palabra dada se volverá en su contra en caso de cerrar una compra complicada no, lo siguiente. Porque Meriton no ha dicho que su paquete accionarial está en venta. Bueno Lim nunca dice nada, por eso resulta poco creíble.

No me gustó ver a personajes secundarios que nos engañaron en el proceso de venta anterior con Zorío. Se supone que, si detrás de la oferta hay un banco internacional y una prestigiada firma de gestión de estadios, los representantes públicos nada tienen que hacer, ni decir. Además, él sabe que en caso de firmar la compraventa nadie conoce qué alcalde inaugurará el nuevo Mestalla, o si esa autoridad afortunada aún está estudiando el bachillerato.

Tras agradecer a Zorío su permanente esfuerzo por animar la vida social del valencianismo, es más importante que el actual propietario cumpla y realice la ampliación de capital -¿por qué no 53 millones en vez de 43?-, y presente de una vez un proyecto realista para terminar el esqueleto de Corts Valencianes. Y ya puestos, que dé la cara.