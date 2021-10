No, no se preocupen, que ni voy a hablar de política o de batallas sobre género, sociales o de empleo. Aunque algo de esto último sí podría ser colateral de lo que acaba de manifestar la Liga de Fútbol Profesional, que no es otro que los límites salariales (para las plantillas solo, incluidos entrenadores y los gastos en filiales y cantera también) de los distintos equipos miembros de la misma.

Así, nos hemos visto con una revolución histórica, ya que si bien el Real Madrid continúa en la cúspide, con la posibilidad de gastarse 739 millones de euros, que parecen muchos, pero más aún cuando se sabe que viene de una cifra de 473. La Liga ha explicado que se debe a lo bien que, en las últimas dos temporadas (y a pesar del coronavirus) los madridistas han sabido gestionar.

El gran cambio se da en el FC Barcelona, que de 347 pasa a un poco menos de 98 millones y, de ahí que sea el séptimo de la clase, lo que nunca se había visto. Es verdad que la deuda de 487 millones, reconocida por la actual directiva, pesa como una losa y que, para evitar sanciones, tiene que apretarse el cinturón. La salida de Messi y algunas ventas le han dado algo de respiro pero esa cifra y la posición económico-liguera, que le situaría en Conference League de la UEFA no dan para mucho optimismo.

El flamante Sevilla, en el ajo en las últimas temporadas (diría que desde que ganó su primera Copa de la UEFA en 2006 contra el Middlesbrough de Mendieta) es el segundo de a bordo, con 200 millones de límite salarial. El Atlético va el tercero, seguido del Villarreal, Real Sociedad y Athletic, antes de llegar a los culés.

Lo que sí es de notar, aparte de esa clasificación, es que el Madrid tiene más de 500 de ‘ventaja’ económica sobre el segundo sevillista y ya no cuento sobre los demás. Eso, obviamente, es fruto de lo que el Real Madrid representa y de sus buenas cifras, pero la diferencia es tan abrumadora que uno piensa si no parte ya con una ventaja, si no de puntos, casi...

En el furgón de la cola están el Levante con 32 millones y el Valencia con 30. Los dos equipos del cap i casal quedan últimos pero estoy seguro de que, deportivamente, estarán muy por encima de esas dos posiciones. Pero hemos de ser precavidos y saber buscar la solución a esta problemática porque, quizá un año u otro, se podría tornar negativa en la clasificación liguera.

Los controles financieros llegaron para quedarse y la UEFA fue la primera pero le han seguido todas las ligas de cierto nivel e, incluso, se está implantando en África, donde es más complejo realizar labores de seguimiento de los clubes. Es decir, que vamos a tener que jugar con los futbolistas sobre el campo, pero también con la economía no solo propia, sino la que nos mande, por las pesquisas que hace, de La Liga.

No es nada fácil para nosotros, los aficionados, comprender esas situaciones, ya que lo que queremos es que nuestros equipos puedan competir al máximo nivel y que las trabas sean las menos posibles. Sin embargo, el hecho es que sin ese control, el desbarajuste sería terrible y los más veteranos recordamos los planes que hubo para salvar el fútbol español, allá en el final del siglo XX.

Esto es y será el pan nuestro y no nos debemos extrañar sino que los clubes se pongan a trabajar para conseguir menos diferencias, por un lado, y mejor límite económico, que llevará a auparse deportivamente. El otoño, o aquí aún el veranillo de San Martín, me hace recomendar una novela de cine, la que Quentin Tarantino aporta como ‘Érase una vez en Hollywood’, base de su película homónima. A disfrutar de ambas ¡y, por fin, del fútbol al 100%!