Lamentable la trifulca en Palma con el impresentable de Maffeo. Al final pidió disculpas, aunque Paco López prefirió no hablar. Lo que dijese en caliente es ya casi lo de menos. La realidad es que la prudencia invita en este momento a no pillarse los dedos sobre si al técnico de Silla le quedan muchos o pocos días en el banquillo del Levante UD.

La situación se antoja irreconducible, cada vez peor, así que las próximas horas van a ser claves. Tanto Paco como el equipo siguen desangrándose. Sin embargo, pase lo que pase, máximo respeto siempre. Paco sigue siendo el mejor entrenador de la historia granota.

Que la única salida para revertir la dinámica un cambio en el banquillo no significa que sea la mejor. Tampoco que los futbolistas, como reconoció el capitán Morales, dejen de tener una enorme parte de responsabilidad en la deriva de juego y resultados. Pero sea para bien o para mal, hay que actuar, reforzando o cortando. La inacción no es una alternativa. El club debe de hacer algo porque el problema no se va a solucionar solo.