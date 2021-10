La joven atacante de la Real Sociedad, Amaiur Sarriegi, ya es una de las que más destaca jornada tras jornada en la Primera Iberdrola, siendo una de las piezas claves del equipo de Natalia Arroyo.

Nacida en San Sebastián y con tan solo 20 años de edad, es junto a su compañera de equipo Nerea Eizaguirre y su compañera de selección Alexia Putellas, la jugadora más en forma de la liga. Así lo está demostrando jornada tras jornada. Y es que honestamente, es una maravilla. La jugadora ha pasado en apenas 13 meses de jugar en Segunda con el filial del Athletic de Bilbao a ser titular indiscutible en el esquema de Natalia Arroyo.

Y todo, por mérito propio. Tiene detalles de una jugadora experimentada y eso que solo tiene 20 añitos. Se ha hecho la dueña de la Real Sociedad junto con Nerea Eizaguirre. Juntas forman una dupla letal en el ataque realista. Tiene, bajo mi punto de vista, todo lo que una delantera completa debe tener: movilidad, desmarque, caídas a bandas, protagonismo en ataque, gol, último pase, visión de juego, velocidad, juego de espaldas… Es por esto por lo que está siendo llamada por Jorge Vilda para la selección absoluta.

En su último partido frente al Villareal CF, Sarriegi fue una de las más participativas con un gol y una asistencia. Las txuri urdin no dieron ninguna posibilidad a un Villareal que todavía tiene que adaptarse a esta liga. En ese partido se puede ver también una de las mejores cosas que tiene y que no es tan fácil de encontrar en el fútbol: ser una delantera de equipo.

Tuvo en sus botas poder hacer un doblete, pero prefirió regalársela a Nerea Ezaguirre. Esos gestos por parte de una jugadora que por ahora promete ser una estrella, es lo que realmente beneficia a un equipo y lo hace estar en las primeras posiciones. Pensar en colectivo, que importante es. Sobre todo, cuando las cosas no terminan de ir bien, cuando el gol no entra, es cuando más hay que pensar en equipo. Y así está demostrando que es ella, tanto cuando está de dulce como cuando no.

Todas estas cualidades que está demostrando jornada tras jornada desde el año pasado, han sido las razones por las que el seleccionador nacional ha decidido contar con ella para la selección absoluta. No todas las personas de 20 años pueden decir que van a una de las mejores selecciones del mundo ahora mismo y que, por si es poco, mete un póker en su debut. Eso solo lo hace alguien que está llamada a ser alguien en el fútbol, si todo va bien claro. Es muy importante que en estos momentos trabaje y tenga ambición, pero siempre con los pies en la tierra.

Es difícil ver a una persona tan joven mostrar tanta madurez en su juego, y más siendo delantera. Muchas personas pecan de ignorantes creyendo que una delantera solo es buena cuando mete goles. El ejemplo claro de que no es así es Amaiur, puede meter o no en un partido, pero hace mil cosas más siempre con mucho criterio y por el bien del equipo. No es solo meter el baloncito dentro de la red, ella es capaz de tirarse el equipo a las espaldas cuando más lo necesitan. Quizá estemos ante la sucesora de la gran Nahikari García.