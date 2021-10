Cayó el telón para Gasol, el mejor jugador de baloncesto de la historia. Es el adiós de un grande, no solo por su tamaño, únicamente por detrás de Nadal en el olimpo patrio. «Una de las cosas que quería era acabar jugando y disfrutando, no con muletas», dijo en el teatro del Liceu, escenario impropio de sus mates pero no de su amor por la lírica. Los Lakers retirarán su camiseta y todos lo echaremos en falta nos guste o no el basket. Con 41 años, termina la carrera de una estrella de verdad.

Bordalás

Una estrella, aunque a otro nivel, es también Bordalás, en el que hay que seguir creyendo ahora que el suflé de las primeras victorias ha bajado. El entrenador alicantino está de enhorabuena con la vuelta de los capitanes Soler y Gayà. A los dos se les ha echado en falta, lo mismo que a Thierry y Cheryshev.

Y es seguro que con la vuelta de los cuatro, el equipo recuperará la chispa que le ha faltado desde el desenlace contra el Real Madrid. El míster ha demostrado que es capaz de mantener un equipo competitivo con bajas y de elevar el nivel sin ellas, así que tras el parón es de esperar otro arreón de puntos en la clasificación. Es el resultado de que la parcela deportiva esté en manos de profesionales.

Javi Pereira

Tras la emotiva despedida a Paco López y los chismes sobre las presencias y las ausencias, es momento de mirar adelante y aguardar la llegada de un técnico que, como el de Silla cuando pasó del filial al primer equipo, se estrenará en LaLiga con un bagaje a cuestas de años y experiencia en el fútbol.

La de Javi Pereira es una apuesta arriesgada pero muy del perfil del Levante UD. Nada, en contra otra vez de los chismes, de experimento con gaseosa. Está a punto, a falta de flecos, pero hay que esperar. No se negoció con nadie estando Paco y eso lleva peaje.