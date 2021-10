A nadie que conozca le gusta el fútbol moderno. Todos claman contra una opresión que nadie secunda pero de la que participamos a cada instante. Será porque el único fútbol que existe es el moderno. Tampoco le gustaba a don Rafael, trabajador ferroviario que hace cosa de un siglo asumió la nada remunerada función de recoger los balones que salían despedidos de Mestalla para perderse en la playa de vías de la estación de Aragón. Allá por 1929, cuando Nueva York hacía crack y Singapur era un puerto británico, Rafael atendía a El Mercantil Valenciano en una breve entrevista para rajar muy a gusto de la deriva profesionalista que había arruinado el fútbol verdadero. Eso es el football amateur, el bendito juego de cine mudo de los Montes, Cubells y Peral, barrido por la evolución lúdica de lo que, ya entonces, era el entertainment que hoy se anuncia que salvará el juego.

Me encanta ver en Twitter cómo aficionados de todos los clubes reivindican que en sus estadios, a diferencia del resto de mercantilizados campos, en las fotos de los goles locales no aparece casi nadie capturando la celebración con el móvil. Es el argumento de pureza definitivo, el que distingue a los aficionados de siempre, a nosotros, de ellos, del resto, de los insensibles turistas de aluvión. Luego de un tiempo observando y contribuyendo al fenómeno (según mi móvil he hecho 1838 fotos de Mestalla, su cubierta y sus atardeceres), tengo la ligera sospecha de que la diferencia entre los goles con o sin foto está en las décimas de segundos que van desde la primera mueca instintiva del gol, a la reacción inconsciente de activar la cámara del móvil. Fotografiamos goles porque hacemos lo mismo con un vermut o con nuestro gato.

Como espectáculo de masas ancestral, el fútbol va asumiendo todos los cambios y taras de cada tiempo. Y esta época nos muestra un juego viejo y lento empujado por el viento de un mundo hiperacelerado, cortito de paciencia y enfermo de intereses. Los mundiales que nos gustaban, cuando el fútbol era auténtico (hola de nuevo, don Rafael), tenía publicidad estática de Martini y Kodak, y no como anunciantes a los gigantes rusos del gas y las aerolíneas cataríes que ahora patrocinan la fiesta. Ya no quedan regateadores pillos, nos lamentamos los panenkitas, pero quizá sea porque el mundo ha mutado «en urbanizaciones, asfalto, centros comerciales y playstation y ya no se juega en la canchita», recuerda Abreu, al que llaman el Loco, pese a ser lúcido como pocos. El fútbol, o una serie, nos interesa en cápsulas breves de 20 minutos y Lewandowski denuncia en «El País» la dictadura de los highlights en el análisis periodístico de los partidos. No todo, ni mucho menos, es infamia. También se dibuja el período que respiramos en los deportistas que plantan cara al asfixiante culto al éxito con el solo gesto de apartarse de la competición y resetear la mente.

Peter Lim es otra expresión de este tiempo. Entender su gestión (¿?) en el Valencia supone observar la sociedad que nos rodea: desde el desplome de las élites locales a la proliferación de multinacionales donde antes había mercerías.

Y un fino retrato social hay en el desamparo de Mouctar Diakhaby. Un tipo bondadoso y sensible que decidió cruzar una frontera minada al denunciar que recibió un insulto racista susurrado a un palmo y que solo escuchó él pero insubordinó su conciencia. Ha sido tres veces víctima de su valentía. Al escuchar el supuesto insulto, por una investigación oficial que ventiló la cosa en la paternalitísima conclusión de «debió entenderlo mal» y en el regreso a Cádiz, abroncado al grito de «mentiroso». Eto’o, el primero que no calló ante un alarido simiesco, sentenciaba en «El Larguero» que el racismo desaparecerá de los estadios, solo si lo hace de la comunidad de la que toma reflejo. Justo en el hostigamiento a su verdad solitaria está la gran victoria de Diakhaby, al enseñarnos una sociedad infestada de discursos intolerantes que no precisa gritar «negro de mierda» para destapar sus vergüenzas.