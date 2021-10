Que iba para jugadorazo lo sabían los vivos y los muertos. Pero que llegaría a ser tan top ya no lo vislumbró tanta gente. Al menos, no la mayoría de los que pudieron hacer más antes de traspasarlo por lo que se ha demostrado como calderilla. La evolución de Ferran Torres es un escándalo. Y también un auténtico martillo en la cabeza recordando el pasado. Con el doblete de anoche contra Italia, la campeona de Europa, suma la friolera de 12 goles en 21 partidos con la selección. Números que lo ratifican como el ‘9’ de España, a la que visto lo visto tampoco le hacen falta delanteros natos. Guardiola se lo guisó y Luis Enrique ha hecho suya la receta con la Roja, donde el de Foios luce como un killer. Es demoledor al espacio, por encima físicamente y en velocidad a sus rivales y con una facilidad asombrosa para ver puerta. Una vez que Lim ha dado el ‘visto bueno’ a los blindajes de Soler y Gayà (no especialmente avanzados, sobre todo el del segundo), lo que está pasando sirve de advertencia... Que no se repita.

PREMIOS

Es Soler protagonista hoy precisamente por sus declaraciones sobre la renovación, otra vez en clave positiva, además de por el reconocimiento de la Generalitat y el estadio que va a llevar su nombre en Benicalap. Y lo es también Kempes, merecedor de una distinción en la que se ha mojado personalmente el president Ximo Puig. La inminente visita después de dos años de la leyenda al cap i casal estará llena de contenido.

INMINENTE

Si la pelota entra se disimulan los problemas y si no lo hace ocurre lo contrario. Es una ley inexorable del fútbol que está detrás de los cambios de entrenador como el que termina de afrontar el Levante. Javi Pereira, al que al final no se pudo anunciar anoche, será oficial en horas. Suerte y que la pelotita entre.