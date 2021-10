Desde el leñazo del límite salarial, que coincidió además con Zorío, el Valencia es un no parar: la ampliación de capital, los planes con el estadio, la operación Thierry y, sobre todo, los acercamientos con Gayà y Soler. Muchas cosas, aunque la renovación de los capitanes es de todas la que va a calibrar la fiabilidad de Meriton en su intento por volver a resetear. Sin embargo, en esa línea muy similar a cuando fue con Marcelino y Alemany, el detalle más importante es la reunión entre Bordalás y un Lim con un resucitado interés por el día a día. Aunque el titular es que con Gracia no hubo ninguna y ahora ya van dos, el valor de la videoconferencia está en el acceso del entrenador al máximo accionista no solo por protocolo sino en momentos claves como el actual para entender el porqué de las cosas. Y es que estos primeros meses de convivencia siguen demostrando que el entrenador aprieta pero que a diferencia de sus antecesores sabe cómo, cuándo y dónde hacerlo.

Apariencia

No hay paños calientes: la puesta en escena con Javi Pereira, menos mal que en semana de parón, está lejos de ser la idónea para cualquier club en la situación del Levante UD. Pese recurrir a las más altas instancias, Pereira sigue de cuarentena en China. Sin embargo, lo que está ocurriendo es por un lado la demostración (y el peaje) de hasta qué punto la negociación no se inició a espaldas de Paco López y por el otro de cómo de fuerte ha sido la apuesta de los técnicos por un técnico del que cargarán, sea para bien o para mal, con todas las consecuencias.

¡Vamos!

El debate del '9' ha desaparecido con Ferran, el mejor delantero de España pese a no serlo. España vuelve a competir de la mano de futbolistas como el de Foios, tan enérgico y agitador como es su polémico seleccionador.