¿Tenemos claro que si Diakhaby no denuncia el acto racista hubiera sido mejor para algunos? Si partimos de esa base, algo sistémicamente no funciona. Un sector de la sociedad mira hacia otro lado ante la xenofobia. No aportar el mínimo granito de arena a la lucha de un colectivo marginado, es una batalla perdida. Un paso atrás socialmente. Desde el principio del lamentable episodio se buscaron argumentos para desacreditar a la víctima. Que no se encontrasen pruebas no verifica que Diakhaby mintiese.

Al final más allá de la alienación colectiva de la opinión pública prefiero tomarlo como una filosofía individual. Me niego a culpabilizar a Diakhaby cuando es víctima de un acto impropio de 2021. Bueno, perdón, por desgracia está más de actualidad de lo que debería. Los pitos a Diakhaby en Cádiz merecen sanción , pero no al club, si no a esas personas a nivel social. El racismo o la tolerancia con el mismo no está en mi ideal de sociedad. Ni en el lenguaje. Si damos pasos es para evolucionar no para ir para atrás. Y la empatía parece que está de más. Diakhaby es una persona y los sentimientos no entienden de color. Yo con Diakhaby prefiero ir de la mano y hacia delante.