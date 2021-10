Ganó Francia. Perdió la España de Luis Enrique. Primera alegría para el madridismo del año. Primer gol de Mbappé como blanco. Enhorabuena de corazón, merengues. Uno de Kylian y otro de Benzema. «¡Qué golazo!», decía eufórica la cuenta de Twitter del Madrid.

Debe ser emocionante que marcaran los dos vuestros. O los que creéis que son vuestros porque mamá Mbappé no lo tiene tan claro. Pero, ¿qué más da eso ahora? No quiero aguar la fiesta a nadie. Es hora de celebrar. ¡Qué alegría para el madridismo (la mayoría, no todos) y qué bochorno para el país! ¿Qué ha hecho esta selección para merecer esto? Cuánta animadversión a Luis Enrique.

Que le sigan atizando, que continúen discutiendo cada una de sus decisiones, que sigan menospreciando a todos los internacionales que no se llaman Nacho, Isco y Asensio. En medio de todo este ruido, el seleccionador va construyendo un equipo. Eliminaron a la campeona de Europa y pusieron contra las cuerdas a la campeona del mundo en la final. Dijo Rubiales que la renovación de Luis Enrique no se abordará hasta después del Mundial. Yo si fuera el presidente de la RFEF se la ofrecía hoy mismo.

‘Lucho’ y esta generación de jóvenes son el camino. El problema es que no es la España del Madrid. Es la España de todos. Y eso duele. Y eso se paga.