La España de Lucho gana hasta cuando pierde. Ayer solo pudo con ella un gol de Mbappé en fuera de juego. Digan lo que digan, como una catedral, tal vez para que se vaya acostumbrando. Alegría desde luego para el sector del madridismo que iba abiertamente con Francia. Además por partida doble: también marcó Benzema. Tristeza para el resto por la derrota de una selección que ha reducido en un tiempo récord la distancia respecto a las mejores.

Can Barça

Vuelve LaLiga y con ella un calendario que va a calibrar las posibilidades reales del Valencia CF. El regreso de Gayà, Soler y Thierry es una gran noticia porque sin ellos el suflé ha bajado. Sin embargo, si algo ha quedado claro es que el equipo de Bordalás, con la excepción de la primera parte en Sevilla, compite a las duras y a las maduras.

De rozar el liderato se ha pasado a encadenar cuatro jornadas sin ganar, un periodo que ha coincidido con un periodo de convulsión por las noticias no deportivas que se han ido generando y de las que Meriton, quitando la del tope salarial, ha salido mejor que peor parado. Lo que ocurra a partir de la visita al Camp Nou va a ser clave de cara al mercado de invierno. Aunque habrá quien se dé con un canto en los dientes con quedarse como está, lo suyo es seguir exigiendo mejoras. A poco que las haya serán bienvenidas.

48 horas

Javi Pereira todavía no pero sus ayudantes sí que se estrenan hoy en Buñol. El estado de la enfermería es desde la distancia el quebradero de cabeza para el nuevo míster. Sobre todo Campaña, en un momento clave para decidir qué quiere ser en este equipo. El último percance, después y no antes del partido ante el Mallorca, pone en tela de juicio muchas cosas, pero no tapa todo lo ocurrido en la última etapa de Paco López. Toca resetear ya.