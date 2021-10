La alicantina Sandra Paños es una de las jugadoras nominadas para el Balón de Oro 2021 tras su increíble campaña realizada con el FC Barcelona. Ha ganado la Copa de la Reina, Liga y Champions y ha sido semifinalista de la Supercopa. Y a los premios colectivos se le añaden los individuales, donde ha sido nombrada mejor portera de Europa por los UEFAawards. Casi nada. Parece que sea fácil ganar títulos. Y ya os digo por experiencia que no lo es.

Del Sporting Plaza Argel al FC Barcelona, pasando por el Levante UD. Esa es la trayectoria de la mejor portera de Europa. Una portera que no se cansa de crecer, que salió de la terreta para ser la mejor en su posición… y vaya si lo ha hecho. No es fácil ser la portera titular del mejor equipo de Europa (incluso me atrevería a decir del mundo) y alcanzar los 200 partidos con él el pasado fin de semana.

El FC Barcelona es un equipo al que le generan muy pocas ocasiones y tienes que tener un alto nivel de concentración para estar preparada en las dos o tres ocasiones que te pueden crear por partido. El mismo papel que en la Selección Española en estos últimos dos años, donde está preparada siempre que se le requiera. Paños para esto está demostrando que es la indicada y que no hay nadie mejor que ella. Aunque lo mejor no es que solo ha demostrado ser este tipo de portera, antes de que el FC Barcelona fuera un equipo intratable, había un Atlético de Madrid que ganaba casi todos los títulos a nivel nacional y hacía que Paños interviniera muy a menudo por partido. Así como cuando estaba en el Levante, donde en la mayoría de las jornadas Paños se convertía en la salvadora del Levante. Incluso era muy recordada en su época del Levante porque era una de las lanzadoras de falta.

Es indiscutible que una de sus mejores facetas es el juego con los pies. Siempre es capaz de dar pases cortos, medios o largos con una precisión casi exacta. Encuentra con mucha facilidad a la jugadora libre para favorecer la salida de balón. La portera moderna, la de hoy en día, si quiere ser la mejor no solo le basta con saber pararlas, necesita tener la inteligencia necesaria para encontrar a la jugadora libre y darle un buen pase para crear una buena salida de balón.

Y más teniendo en cuenta de que pertenece al club del tiki taka, donde una de las cosas más importantes es tener el balón. Pero es que la alicantina no es solo una jugadora más con los pies, sino que también hablamos de que es una fuera de serie con las manos. Experta en vuelos sin motor. Capaz de sacar manos salvadoras como si nada. Y esto es lo que hace que una portera sea nominada al Balón de Oro, el premio conocido como el premio para las y los atacantes. Y no sería extraño ni inmerecido verla en ese top 3. El trabajo de los y las guardametas debería ser igualmente reconocido que las posiciones del medio campo o ataque. De hecho, son igual de determinantes y tienen una presión añadida, ya que juegan casi siempre en línea de gol.

Ser la mejor portera de Europa recientemente nombrada por la UEFA, la titular en la Selección Española y FC Barcelona, ganadora de Copa, Liga y Champions y, por condiciones, la más completa tiene como recompensa mínima estar entre las nominadas al Balón de Oro, llevando a la Comunidad Valenciana a lo más alto del fútbol femenino. Y esto no es solo por nacer con unas condiciones únicas, sino que es el fruto de horas y horas de trabajo diario y de ser una persona responsable, consciente y disciplinada.