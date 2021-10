La era posMessi en Can Barça está siendo tal y como la imaginaba todo el mundo. Una montaña rusa, con más bajos que altos, y además con Koeman en el banquillo. Todo eso deja una mezcla perfecta que juega en favor del Valencia. No es un discurso populista ni mucho menos. Más allá del talento innato de Ansu Fati, la capacidad de Memphis y el fantástico momento Gavi, el Barcelona tiene tantos puntos débiles como su técnico, que en más de un año no ha sido capaz de encontrar la tecla. E incluso consciente de que hoy el cuadro culé puede ganar a los hombres de Bordalás y que estas líneas puedan jugar en contra, la sensación es que con el técnico valencianista pasa todo lo contrario.

Como dicen últimamente los más devotos de Fernando Alonso, el míster tiene un plan. ‘El plan’. Y la realidad es que en la visita blanquinegra al Camp Nou hay motivos para pensar en el triunfo. Yo ya me estoy imaginando a Guedes romper al espacio como el Piojo.