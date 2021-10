La misma prudencia por la que no había que lanzar las campanas al vuelo al principio es la que toca ahora para no quemar la falla por los dos puntos de 15 de las últimas cinco jornadas. Calma. El ‘penaltito’ de Manzano fue una piedra más en el zapato de un equipo que, empezando por las patadas a Guedes, mereció mejor suerte y que lleva peores resultados de los que debería.

A estas alturas, con un cuarto de LaLiga consumida, tanto sus virtudes como defectos han quedado al descubierto y precisamente por eso hay que mantener la exigencia y no camuflar los grises. A Bordalás no se le puede discutir la confianza y de hecho es el primero en hacer autocrítica, algo que le honra.

El suflé ha ido bajando pero que la plantilla era corta y que hacen falta fichajes se sabía. También que el míster iba a sacarle máximo rendimiento a los futbolistas. En cambio, lo que ha cogido por sorpresa es el número de goles encajados cuando la recuperación del ADN tenía que empezar por atrás. Es una estadística, como la de las faltas, sobre la que poner el foco en un momento en el que la clasificación no se ha roto todavía por arriba ni por abajo. Queda tiempo para todo.

Leyenda

Habló Kempes y lo hizo con mucho trellat, además de con el freno de mano puesto. El Matador es consciente de que su condición de leyenda no le exime de cometer errores, pero tampoco le impide seguir hablando claro y con libertad sobre Lim y lo que se tercie.

En su regreso a casa quedó claro por encima de todo que el cariño de la afición no hay quien se lo quite y que la postura de declararse como un incondicional del Valencia CF y de nadie más es la postura más acorde e inteligente. «No seré más un cabeza de turco», dijo el crack, palabras que lo convierten en un verdadero embajador por mucho que no vaya a ostentar más el cargo.