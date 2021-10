En numerosas películas o dibujos animados hemos visto esta escena para mantener algo cerrado a cal y canto. El protagonista de la escena cierra el candado y después se traga la llave para que nadie pueda abrirlo. Algo así de esa guisa debe hacer el Valencia como punto de partida para volver a las victorias. Los últimos cinco partidos han desviado al equipo del camino de no encajar más de 35 goles. No es una cifra baladí, puesto que normalmente cuando se transita cerca de esa marca el Valencia se clasifica para competiciones europeas. A partir de ahí es urgente cerrar la portería cuanto antes. Este es el primer sello de calidad del Valencia de Bordalás. Con la fortaleza defensiva por montera, apoyados en Mestalla, que vuelve a ser un fortín, se antoja algo imprescindible para alcanzar el objetivo. La recuperación pasa por sentirse fuerte con el público a favor en casa este fin de semana contra el Mallorca. Es cierto que el equipo no es que haya bajado el nivel defensivo alarmantemente, pero sí se han encajado goles con cierta facilidad y que son subsanables. Esos detalles han hecho que lleven menos puntos de los merecidos. Ahora cemento y ladrillo y a levantar el muro otra vez.