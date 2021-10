El Valencia juega por primera vez a las 14:00. Bordalás se cabrea y con razón por el horario del partido. Lo dice bien claro. «No es el mejor horario, obviamente. Ningún equipo estamos contentos con este horario, pero tenemos que adaptarnos. No es el mejor horario sobre todo por el aficionado, la gente tiene que comer pronto...». Me gusta que el técnico defienda al aficionado y que no le importe quedar mal con LaLiga o con la RFEF. Hace poco en este banquillo que se anteponían los intereses/conexiones personales. Programar un partido de fútbol a la hora tradicional de la comida en nuestro país es un desprecio más de LaLiga a los aficionados. Y no me hablen del mercado asiático. A este paso se jugará de madrugada para coincidir con el ‘prime time’ americano. Tiempo al tiempo. En el último que se piensa es en el aficionado. Tampoco importa mucho el jugador. Las ventanas internacionales de tres partidos y la aparición de nuevas competiciones como Nations League o la Conference League son la antesala del mayor invento/negocio de la historia: los Mundiales cada dos años. No me extraña que muchos futbolistas ya hayan alzado la voz ante la acumulación de partidos y la plaga de lesiones de los últimos años.

Hoy me quedo con Bordalás dando la cara por la afición. Igual que defendió al club ante la decisión del CSD de aplazar partidos por los internacionales sudamericanos. «Hay desventaja, cuando se toman esas decisiones deberían ser igual para todos», dijo. O cuando no le tembló el pulso para atizar a los árbitros y al Comité de Competición de la RFEF por la sanción a Maxi o el penalti de José Luis Gayà. O cuando mandó a callar al Nuevo Mirandilla por los pitos a Diakhaby. Ya van muchas. Siempre defendiendo a los suyos. El Valencia tiene un tesoro con Bordalás. Ojalá entre la pelotita contra el Mallorca. Es la primera final de la temporada. Aunque se juegue a las 14:00.