Seguro que muchos al leer el titular han pensado en la famosa película ‘Un Domingo Cualquiera’, pero no. Ni es domingo, ni es un discurso motivador digno de Al Pacino. Hoy es un día especial para el valencianismo. Más de un año y medio después y tras una pandemia que ha azotado a todo el planeta, la gente podrá disfrutar de su equipo in situ y sin límite de aforo. ¡Qué alegría volver a ver un Mestalla lleno!

Los últimos dos días los grupos de WhatsApp se han llenado de preguntas: ¿Vas a ir al campo el sábado? ¿Conoces a alguien con un pase libre? ¿Te vienes conmigo y quedamos antes para almorzar? Hacer planes para ir al templo además de tradición es la mejor muestra de que el mundo vuelve a ser lo que conocíamos en febrero de 2020. Poco a poco, con precaución, pero el fútbol vuelve a vivirse desde dentro. Desde la solana en la frente en una butaca de Mestalla. Echaba en falta ver el color de la gente en las gradas de un estadio hasta por televisión. Por desgracia seguiré sin pisar Mestalla, al que no he podido ir desde 2019. Soy de esa clase de personas que cada vez que pasa por la Avenida de Aragón se queda obnubilado al ver el templo, aunque lo haya visto cerca de cien mil veces. Así que me alegro por los que sí podrán asistir a su cita con el Valencia CF.

No será un día cualquiera para Maxi Gómez. El uruguayo tiene una buena oportunidad para desquitarse y empezar a meter goles. El ‘9’ ha recibido la llamada de Uruguay de nuevo y ahora con un estadio lleno puede está ante la opción de reconquistar a aquellos que piden su suplencia desde hace jornadas ante su sequía de cara a gol.

Tampoco será un sábado más para el equipo. Tras cinco jornadas sin ganar y con la fuerza de la afición, el Valencia está obligado a reaccionar y sacar los tres puntos para volver a mirar hacia arriba. Si eso pasa será un sábado redondo.