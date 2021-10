La exhibición de Letesenbet Gidey en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP quedará en el recuerdo muchos años. Bajar en más de un minuto el anterior récord del mundo es una barbaridad, pero si además lo consigue en su debut oficial en la distancia, es algo fuera de toda lógica. Eso sí, visto lo visto, su récord pudo llegar un año antes de no haber sido por la guerra en su país, Etiopía. Entonces, tras batir el récord del mundo de 5.000 en València, era ya una de las favoritas para el Medio Maratón Elite Edition. Pero el conflicto armado en la región de Tigray le impidió salir de su país tras unos días de preocupación e incertidumbre en su club y en la organización al no tener noticias de ella. Por suerte, desde Adís Abeba, no ha tenido problemas para salir este año. La espera ha merecido la pena. Es la única con dos récords del mundo en València y no será la última vez que vuelva. Su tercer récord en su segunda casa debe de llegar en el Maratón.