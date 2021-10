Que no, que no me bajo del barco. Yo sigo en la Bordaleta. Los jugadores, también. Y al final eso es lo único importante. La gran diferencia entre el Valencia de Javi Gracia y José Bordalás es que el navarro dejó de ser el líder del vestuario en el mismo momento que puso su cargo a disposición del club. Bordalás es el jefe y el único camino posible para reaccionar. Su discurso sigue teniendo el mismo calado en la plantilla que el primer día. Dentro no hay dudas. Ni grietas. Ni nada que se le parezca. Solo ganas de mejorar y convertirse en un equipo más competitivo, puliendo errores y sacando más rendimiento a las virtudes del equipo y de la plantilla. Que las hay. Y más de las que nos pensamos.

Hay motivos para seguir creyendo. 1: Liderazgo de Bordalás. 2: Los jugadores creen en su entrenador. 3: El técnico tiene las ideas claras. 4: Llegue o no llegue para ganar, hay un estilo de juego definido. 5: Compromiso de la mayoría de futbolistas. 6: Gayà y el resto de capitanes no van a permitir que se caiga el equipo. 7: La afición respeta y se aferra a Bordalás. 8: Hay mucho margen de mejora en defensa. 9: Guedes o Soler como elementos diferenciales. 10: Jóvenes que van a crecer y posibilidad abierta de reforzar el equipo en dos meses. No, no se puede quemar la falla tan pronto. P.D. Pellegrini fue discutido a su llegada al Betis y ahora se ruega la renovación del chileno. Los proyectos necesitan victorias... y TIEMPO.