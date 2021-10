Qué bonito sería que Fernando Alonso pudiera poner un tercer título en las vitrinas de su museo en Oviedo. Las esperanzas del asturiano, de Alpine y de toda la ‘marea azul’ pasan por ese 2022 en el que el supuesto “Plan” debe funcionar. Como historia viva de la Fórmula 1 y siendo uno de los pilotos más queridos por su carisma, sobre todo en sus últimas temporadas, Alonso bien merece ese cetro que se le escapó en 2008, en 2010 y en 2012. Demasiados ‘casi’ para un piloto que pasará a los anales del ‘Gran Circo’ como uno de los grandes al que solo la comparativa de títulos le separa de los Schumacher, Senna, Prost, Lauda, Vettel o Hamilton.

Es hartamente complicado que Fernando Alonso vuelva a conquistar un título de Fórmula 1. Ojalá. Más que nada por la edad. No por que no dé el nivel, ya que está muy cerca su cien por cien como ha manifestado en varias ocasiones, sino porque su retirada se acerca inevitablemente. Si eso pasa seré yo el primero que celebre 16 años después ese campeonato del mundo 2022. Y con el Alpine azul. Y… ¿con Briatore? (Ya ha anunciado que vuelve a la Fórmula 1)

El cambio de normativa para el próximo año arroja mucha incertidumbre. La suficiente como para que el ejército de fans de Alonso sueñe con verle competir por podios y carreras o para echar la vista atrás y recordar los complicados años con McLaren y Honda. Lo cierto es que lo normal es que los mejores equipos, aún con sorpresas propias del cambio de coches, sigan estando arriba. Visto lo visto en 2021, Alpine tiene potencial, estructura y proyecto para volver a ganar un campeonato con un motor Renault, pero como dijo Laurent Rossi un coche ganador no se fabrica de la noche a la mañana. Ni siquiera el Brawn GP de 2009.

‘El Plan’ con Alpine F1: de meme a ilusión

Tanta expectación genera Fernando Alonso entre el aficionado a la Fórmula 1, que cualquier cosa que dice o hace se convierte en viral en plena era de las redes sociales. Lo que empezó siendo un ‘meme’ o un comentario gracioso para referirse a ese cambio de paradigma en 2022 entre los fans del asturiano, ya es algo que todo el mundo conoce y del que hablan Ocón, Alonso y Alpine en sus redes sociales como 'El Plan'.

Sobre El Plan hay que hacer varias puntualizaciones. Primero hay que aclarar que los planes para ganar tradicionalmente en la Fórmula 1 duran varias temporadas. Le pasó a la propia Renault con su regreso en 2002 para ser campeones en 2005 y 2006. Tres cuartas partes de lo mismo para Red Bull desde 2007 hasta 2010 con Sebastian Vettel o a Mercedes con su vuelta en 2010 y el inicio de su hegemonía en 2014. Los coches ganadores necesitan ciclos de unos 3 o 4 años.

Por otro lado indudablemente Alonso vuelve a la Fórmula 1 con la garantía y el conocimiento de que algo bueno se está cociendo en Viry-Châtillon y en Enstone. Los conocimientos del asturiano ya ayudaron a McLaren a desarrollar un equipo puntero aunque no pudiera disfrutar de él como lo hacen ahora Ricciardo y Norris. Ahora la idea con Alpine, un sitio que conoce a la perfección, la idea es la misma de la mano de Marcin Budkowski como director ejecutivo y de Pat Fry a los mandos del diseño del chasis. No obstante la salida de Remy Taffin (autor de los motores ganadores de Renault) y los rumores de la falta de aclimatación de Davide Brivio bajan la cuota de confianza en el proyecto.

No obstante Alonso sabe que son capaces de hacer un coche ganador y se están aprovechando de todas las ventajas a su disposición para hacer frente al resto de coches. Por ejemplo Alpine hasta el GP de Estados Unidos es el equipo que menos dinero en reparaciones ha gastado esta temporada. ¿De qué sirve eso? De mucho, puesto que esa financiación puede ir a parar al desarrollo del coche de 2022 en una temporada con techo de gasto para la parrilla de la F1. Asimismo tras el recalculo de mitad de temporada, Alpine fue uno de los equipos que había empeorado su posición respecto a 2021 permitiendo que sea una de las escuderías que podrían disponer de más horas de túnel de viento para el desarrollo de 2022.

Esos detalles denotan que Alonso sí tiene un Plan pero este no asegura podios, victorias y títulos. Esa es la incógnita que todo el mundo quiere resolver antes de los primeros test de pretemporada, que por cierto, todo apunta a que volverán a ser en dos tandas, presumiblemente Bahrein y Catalunya, algo que también beneficia para probar los monoplazas de 2022 con tandas más largas y en circuitos, como el de Montmeló, que arroja buenos datos para el comportamiento aerodinámico de los nuevos F1.

Alonso y la FIA: otro terreno por preparar

Al asturiano no se le está escapando nada en su vuelta al Gran Circo, pero insisto, luego dependerá de qué coche consiga fabricar Alpine. Alonso ya lleva varias carreras en las que ha iniciado su cruzada contra el reglamento de la FIA y contra Michael Massi.

El piloto español puso en evidencia a la FIA con sus incidentes con Raikkonen y Giovinazzi en Austin. También lo hizo en Sochi con su manera de trazar (por decir algo) las curvas 2 y 3 después de sufrir en sus carnes como en la vuelta 1 no hay límites de pista. Alonso lo sabe y ya trabaja también el apartado institucional

Otro Alonso en Abu Dhabi 2012, ¿sí o no?

Desde luego que el gran público español quiere volver a ver a Fernando Alonso en lo más alto de un podio al menos. La tarea no es fácil pero el simple de hecho de volver a ver detalles de su magia al volante ya ha generado la expectación suficiente como para que la Fórmula 1, entre eso y Netflix aunque a Max Verstappen y a mí no nos guste como han enfocado el ‘Drive To Survive, vuelva a ser un deporte de masas en España.

Sería espectacular un Mundial 2022 apretado con el talento de Hamilton, Russell, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Norris, Verstappen, Vettel y Alonso con cinco o seis coches igualados. Aunque a riesgo de equivocarme los cambios de especificaciones técnicas suelen derivar en periodos de hegemonía de una escudería.

Pero volviendo al hilo cuidado con las expectativas que se generan, ya que el palo de McLaren Honda fue muy duro para el aficionado a Alonso. Pero no tengo claro si quisiera revivir un Alonso perdiendo el Mundial en la última carrera en favor de Vettel por un error en boxes. Por mucho que volviera a luchar por un título quedarse con 40 o 41 años a las puertas de otro campeonato de esa manera sería demasiado cruel con la carrera de una futura leyenda del Gran Circo. Así que disfrutemos del final del Mundial 2021 con la batalla entre Hamilton y Verstappen… y veamos qué se saca de la manga Alonso y Alpine en otoño para su coche 2022 para lanzar las campanas al vuelo o no.