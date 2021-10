Se empeña Joan Laporta en decir, con la boca pequeña y cuando está entre la espada y la pared, que Koeman seguirá pase lo que pase y cumplirá este año de contrato.

Tuvo que pedirlo a gritos el técnico cuando más señalado estuvo por la prensa y la afición y no le quedó otra al presidente barcelonista que salir a apoyar a 'su' entrenador.

La realidad es que, durante la campaña, Laporta llegó a decir que su entrenador no era Koeman, sino Xavi. Y el excentrocampista culé, ahora entrenador, pide paso desde su mundo paralelo de Qatar.

¿Qué dirá ahora Laporta?

De momento no dirá nada, pero la presión en torno a su figura es cada vez más grande. Prometió que seguiría Messi y no pudo cumplir con su palabra. Pasan las semanas y el Barça, pese a la postura del presidente de 'aguantar' a Koeman, sigue sin carburar en LaLiga y con medio pie fuera de la Champions...

¿Qué ocurrirá al final? Que Laporta hará lo que tuvo que hacer en un principio. Lo que de verdad quería, apostar por 'su' entrenador. Intentó evitarlo por la compleja situación económica del club, pero el equipo está deportivamente muerto.

Y vendrá Xavi, el único candidato a sustituirle y el que de verdad ilusiona en Can Barça. Qué se le podrá (o no) exigir ya es otra cosa. La plantilla no está para ganar la Champions, pero tampoco para no entrar entre los cuatro primeros...

Koeman OUT, tendencia entre el barcelonismo

Durante el Clásico, #KoemanOUT era tendencia. Los barcelonistas están hartos del preparador y con motivo: el equipo juega bastante peor de lo que podría. Y la prueba de ello son los primeros 20 minutos del partido contra el Madrid.

Messi ya es historia, correcto. Pero están Ansu Fati, Agüero, Coutinho, De Jong, Gavi, Piqué, Ter Stegen... Futbolistas diferenciales si sabes sacarles rendimiento. Por no hablar de Busquets, que parece desahuciado vestido de azulgrana y que con España sigue rindiendo. ¿Por qué? Algo de autocrítica sería humilde y necesario.

Los números de Koeman piden destitución

Es la primera vez desde 1940 (Patrick O'Connell) que un entrenador del Barça pierde tres Clásicos seguidos. Este domingo 1-2 contra el cuadro blanco y ante un Madrid tampoco está para echar cohetes.

#DATO Ronald Koeman suma TRES clásicos seguidos perdiendo (1-3, 2-1 y 0-1). Es la PEOR racha de un entrenador del Barcelona en los últimos ¡¡¡¡¡81 AÑOS!!!! (desde 1940 con Patrick O'Connell) pic.twitter.com/xmtMABnDty — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) 24 de octubre de 2021

A ello se le suma que el Barça de Koeman contra Atlético y Real Madrid suma 0/6 esta temporada y que, contra los otros dos claros aspirantes al título liguero, el pasado curso fueron 1/12. No ha ganado todavía ni a Zidane, ni a Ancelotti, ni a Simeone.

La conclusión final: destitución en Can Barça

No creo que Koeman aguante mucho más esta situación. Saldrá del Barça por la puerta de atrás porque a Laporta cada vez le queda menos crédito. ¿Primer responsable del desastre del Barça? El pasado. ¿La realidad? Que el nuevo presidente del Barça contentará a la afición con el fichaje de Xavi. Que funcione (o no) ya será otra cuestión.