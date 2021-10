El fútbol a veces se reduce a eso de que la pelota entra para ser felices y a lamentarse cuando no sucede pero todo es más complejo. El Valencia del arranque de curso hacía muchas cosas bien y ahora, por momentos, no hace casi ninguna. Sería mentir decir que este equipo es un calco al de Gracia. Por muchos resultados negativos, en el de Bordalás se perciben otras cosas pero sí es cierto que el equipo del técnico alicantino debe encontrarse de nuevo. Saber qué quiere ser y sobre todo darse cuenta de que en el arranque de curso está la solución. Más allá de eso, la realidad es la que es y la plantilla tiene unos déficits tremendos provocados por el paso de los años debilitando el bloque por parte de la propiedad. Y la crítica no va solo a los nombres sino a los roles. Porque a partir de buenas dinámicas y puntos ganados se genera una confianza en el grupo que permite a un entrenador hacer descansar a teóricos titulares, todo lo contrario a lo que sucede en el Valencia. El Betis sí disfruta de ese estado de ánimo y potencia, con mucha lógica, a todos sus futbolistas. Con tres competiciones, rotando en portería, descansando futbolistas como Rodri o Bellerín... Eso es lo normal en un equipo con calidad y con confianza.

EL TEMA SOLER

El Valencia se cayó en cuanto Carlos Soler se lesionó. Más que por su gran estado de forma por su dependencia a un jugador tan específico dentro de un sistema que le potencia a él y a Correia. El KO del luso también merece análisis, pero el canterano era una de las claves de todas las cosas que iban bien. Esa habilidad para ir hacia zona interior y liberar espacio para el lateral. También mejoraba y colocaba más cerca del área a un Maxi que no tenía tanta necesidad en acudir a las bandas a bajar balones. Y sobre todo fortalecía a un doble pivote que sin él se ha mostrado demasiado frágil.