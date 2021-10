Nunca defenderé la reacción final de Peñarroya en Podgorica. Más allá de la injusticia de una falta muy clara sobre Dubljevic no señalada, y que pudo marcar el desenlace del partido, un técnico profesional debe mantener la compostura. Es obligación de otros manifestar el cabreo por una decisión clave en las instancias pertinentes. Sin embargo, y aunque pueda parecer contradictorio, lo entiendo. Comentaba hace unas semanas que advertía un entrenador desgañitado y absorbido por interminables trabas con las que se está encontrando esta temporada. No es para menos. Estos meses no han dado ni un mínimo respiro a Peñarroya con unas lesiones que pasan factura ahora y que pueden dejar un peaje muy serio de cara al futuro.

A nivel de números la temporada está siendo plana. Sin excesivas estridencias el Valencia Basket presenta hasta el momento, y por primera vez, un saldo favorable de de triunfos y derrotas, mientras que en la Eurocup, el traspié ante el Buducnost debe ser salvable. Más allá de eso las lesiones y las bajas se siguen cebando sin piedad. Cuando los retornos de Dubljevic y Prepelic dejaban el parte de bajas más aliviado, Dimitrijevic, querido y odiado, ha caído al lado oscuro, dejando el puesto de base con solo Hermannsson como hombre sano. Crucemos los dedos.

Peñarroya está envejeciendo a marchas forzadas y lo que sinceramente se echa en falta son decisiones que iluminen lo que se quiere hacer ante una coyuntura compleja más por sensaciones que por resultados. Tras la marcha de José Puentes, la percepción desde el exterior, es que el barco taronja navega sin un capitán que no sólo debe tomar las riendas ante la necesidad de decidir si es o no factible buscar refuerzos temporales, sino también ante otro tipo de decisiones que han dejado en cierto estado de bloqueo a un club que siempre ha mantenido ideas muy claras pero que, sobre todo, ha ejecutado con firmeza.

En un año de transición tras la caída desde la Euroliga, el empeño de Peñarroya y el compromiso de la plantilla es lo que está salvando del derrumbe a un bloque cogido con pinzas. Los cuatro triunfos como visitante en liga han evidenciado que el Valencia Basket sabe aferrarse a las dificultades, quiere expandir su talento y no tiene la intención de alentar al fracaso.

Con la dinámica actual, el riesgo no es para ahora sino para el futuro. El crecimiento exponencial de los jugadores jóvenes como Millán Jiménez, que firmó un gran partido en Andorra, el descaro de Guillem Ferrando y el crecimiento en minutos de Puerto o Pradilla, son buenas noticias, pero a día de hoy, no son argumentos que puedan garantizar pelear por una Eurocup o ganarse un plaza en esas semifinales de liga a las que el Valencia Basket se ha acostumbrado a disputar.

Me preocupa que Peñarroya pueda quemarse antes de tiempo porque su trabajo está siendo bueno. A nivel de aficionados he podido comprobar que su figura es la menos discutida pero con la experiencia de estos meses, el plantel necesita algún actor secundario que tenga como misión descargar de minutos a los que sobreviven y se mantienen en pie. Ser fiel a una forma de trabajo que ha funcionado está muy bien, pero modificarla o cuanto menos estudiarla no es ninguna traición, todo lo contrario, es una muestra de exhibir entereza ante las dificultades y explorar al máximo las soluciones antes de que sea demasiado tarde. Aunque los más jóvenes pudieran verse bloqueados de más oportunidades, un complemento nunca debería ser una traba. Nadie nunca culpará al que haya intentado buscar un remedio pero sí lo hará al que prodigue el inmovilismo.