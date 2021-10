La metáfora del cangrejo, aquella que le dio la puntilla a Marcelino, sigue dando de sí. Gasolina para un público cada vez más inflamado por la desafección y la deriva del Valencia. Después de haber visto cómo contra el Real Madrid se rozó el liderato, no entraba en los planes un paso atrás. Al menos no ahora. Con Bordalás la idea era que con mayor o menor velocidad las zancadas fuesen solo hacia adelante. Pero tres puntos de 21 y una sangría defensiva de por medio han precipitado una crisis de resultados que ha hecho mella en la confianza y generado las primeras turbulencias en el ambiente. Nada que por desgracia no ocurra cíclicamente.

Cualquier análisis que se haga tiene que pasar necesariamente por la complicada realidad que envuelve al club, esa que sin una espiral positiva vuelve a quedar al descubierto. Meriton lo ha fiado todo al entrenador y, de hecho, se trata de una parte más responsable. Pero la culpabilidad de que las cosas no salgan no se puede centrar (otra vez) en el banquillo, no desde luego exclusivamente. Lo que está ocurriendo es la demostración de que el camino hacia la recuperación del ADN no es recto y de que hay muchas cosas por pulir y posiciones que reforzar por mucho que fuese el míster quien renunciase a un mediocentro por esperar a Arambarri. En once partidos se han puesto negro sobre blanco virtudes y defectos y también que los problemas son más de física que de química. El modelo de juego es el que ha funcionado históricamente y es en el que hay que insistir. Aunque Bordalás no engaña, el problema viene cuando las piernas no dan, la plantilla tampoco alcanza para rotar y se suceden lesiones en jugadores claves. El análisis de datos de Javi Mera es claro: poca efectividad con la pelota pero también sin ella. Hay que dar con la tecla y reaccionar.