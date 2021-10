Irse de Mestalla oyendo cómo se aplaude a unos jugadores que han empatado en el último suspiro contra un recién ascendido muestra el índice de trastorno que atraviesa el valencianismo. Creíamos que el terapeuta Bordalás nos sacaría de un estado de delirio transitorio, pero el achaque colectivo lo ha contagiado.

El técnico tampoco consigue sacar provecho de unos futbolistas que ya están pensando en largarse cuanto antes, y eso que estamos a finales de octubre. El diagnóstico es crónico mientras siga Lim al frente. Los pocos abonados que vamos al campo solo somos parte de un decorado polvoriento y los miles de simpatizantes no cuentan para nada. El único consuelo es que hay equipos peores.

El revulsivo no vendrá del verde. Manifiesto mi más absoluta decepción con una plantilla que se pasea por el campo representando un escudo que no se merecen. Había una manera de revertir el decaimiento colectivo al que nos ha abocado la empresa singapurense y era dar el máximo en cada duelo. El entrenador sigue sin dar con la tecla, y pese a la dificultad que entrañaba, ha sido incapaz de armar un once competitivo, como nos tenía acostumbrados. Tampoco confío en su trabajo.

De la diligencia está todo dicho. Ni venden, ni se van. Son como la orquesta del Titanic. No sienten nada. Les da igual los cánticos contra ellos, los pitos y que el pueblo de Mestalla desaparezca. Se irán como han venido, aunque dejarán aquí a unos cuantos de sus mercenarios en situación muy precaria. Se nos va a hacer eterna esta temporada, porque además la gente está muy pasota, que es el peor de los estados para buscar una solución que aparte a Lim del Valencia.

Esta semana se ha vuelto a hacer viral el comentario antiguo de Albelda sobre las capacidades de Koeman como entrenador. Y me viene a la mente todos esos paniaguados que la emprendieron con el capitán del mejor Valencia de la historia y defendieron al peor presidente (él que vendió el club debería desaparecer de la cronología). Solo hay que mirar donde está uno y el otro.

Mestalla unifica destinos y sería oportuno que al menos los que aún acudimos, como esta tarde, nos comportáramos como dignos representantes de una entidad centenaria que paseado el nombre de un pueblo. Recuerdo que, en mis primeros partidos, hace ya muchos años, al equipo se le recibía en función del resultado del último partido. Silbidos en caso de derrota, indiferencia si había empatado y aplausos merecidos por una victoria. El veredicto del respetable duraba lo que tardaba el equipo de salir del túnel hasta que formaba en el centro del campo.

Entonces, los aficionados éramos respetados, ahora es cuestión de que nos lo volvamos a ganar.