Víspera de Halloween y película de terror para el Villarreal. En cambio, al Valencia le salieron las cosas de miedo. Después de haber hablado de cambio de "hábitos", efumemismo sobre la necesidad de ahondar en lo físico y apretar los dientes. Bordalás lo tuvo claro. Entre truco o trato, el técnico eligió lo segundo y redobló la apuesta en su libreta. Es lo que había que hacer.

En vez de dejar pasar el reloj, fue así como se le clavó el diente al partido. Ocurrió al filo del descanso, cuando Cillessen sacó una mano milagrosa y dos minutos después llegó el golazo de Guillamón. Tras un primer acto con las líneas apretadas, Mestalla cambió las palmas a Parejo por la fiebre hacia su equipo. Y todo fue en volandas. El excapitán, del todo desacertado, ni volvió de los vestuarios. Pese a las dudas y las secuelas por haber sumado tres puntos de 21, la mala racha se cortó no a partir del juego sino desde atrás, justo donde estaba la grieta.

A Bordalás no le quedaba otra que dar con la tecla en un momento en el que las expectativas seguían condicionadas tanto por las lesiones como por los errores individuales. Sin embargo, y pese a que tanto Paulista como Racic volvieron a irse tocados, además de que Thierry lo hizo con lágrimas, la pobre versión de las jornadas anteriores dio paso a una respuesta colectiva a la altura. Se añadieron ocho minutos pero podría haber sido el doble y aun así los de Emery no habrían marcado. Solo hubo un equipo con las ideas claras y ese fue el Valencia.

Los árboles del balsámico triunfo, sin embargo, no deben impedir ver el bosque ni negar el caldo de cultivo que tanto complica sumar triunfos. Maniatado por la necesidad de recapitalizar más en profundidad la plantilla, tan cierto es que Bordalás es víctima de esa precariedad, algo que se sabía y pese a lo que ha tenido fichajes a la carta, como que el día a día no se puede desligar ni en las buenas ni en las malas de las directrices que marca la propiedad. A diferencia de Javi Gracia, el técnico alicantino no es ningún saco de golpes, pero en esta mala racha ha experimentado en sus carnes cómo la presión puede aumentar si los resultados no llegan. Hay conclusiones y lecciones que sacar para no dar más pasos atrás.