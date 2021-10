No, no me he equivocado de título y aunque sé que el número cinco no es el que se presta más a que se utilice, ya que recordamos los cuatro mosqueteros de Alejandro Dumas, los cuatro fantásticos de la Marvel, los cuatro jinetes del Apocalipsis, de nuestro Blasco Ibáñez o ya los siete Samuráis de Akira Kurosawa o los siete enanitos de los hermanos Grimm (y de Disney, sí, también). Ah, y mi olvidaba de los siete pecados capitales, pero eso lo dejaré para otro artículo...

Pues bien, estamos en el fútbol y la IFAB (la International Football Association Board, más conocida como la International Board) ha ratificado estos días que los cinco cambios se quedan y sin fecha de salida. Lo que llegó para un parche o una ayuda anti-covid se ha convertido en algo tan habitual que, como el ser humano se adapta enseguida a todo, ya nadie lo cuestiona.

Los aficionados han visto que el juego se aviva, con más sangre fresca entrando al campo y, la verdad sea dicha, a mí me gusta. Recordemos que son cinco cambios pero, aquí está la pequeña ‘trampa’, no se pueden utilizar cinco veces, sino que hay tres posibilidades o tramos para que esos cinco futbolistas se integren en el equipo.

Eso, que parece sencillo, ya ha dado problemas y más de un entrenador se ha olvidado de que había de hacerse así y se ha quedado sin uno o dos jugadores de recambio. Afortunadamente, no es lo habitual ya que los técnicos cuentan con un amplio abanico de ayudantes que están, entre otras cosas, para que eso no se obvie.

Estamos de enhorabuena, y también los futbolistas, ya que las plantillas podrán no ser tan estáticas y los minutos jugados se van a multiplicar, lo que no deja de ser interesante para ellos. Y es que, seamos sinceros, los banquillos no gustan a nadie, por muchas pipas que se estén comiendo (aunque mejor eso que las uñas...). Es triste ver cómo los suplentes están esperando salir y la alegría que les da cuando les llama el míster.

Ahora bien, si faltan uno o dos minutos, esa misma cara puede se de enfado. Pero todo eso que, a casi todo el mundo parece serle un buena nueva herramienta, no tiene unanimidad y algunos no son adeptos del cambio, como le pasa a Patrick Vieira, el ahora entrenador, que cree que la medida “ayudará a los equipos grandes”.

Bueno, Vieira tiene algo de razón, ya que a mayor plantilla mayores posibilidades de rebuscar en el bolsillo del entrenador y sacarse un mágico cambio que le pueda modificar el estatus del encuentro. Sin embargo, por la misma regla de tres, los grandes ya tienen ventaja porque tienen mejores jugadores, en principio.

Creo que el francés se ha quedado en un primer pensamiento y no ha ahondado en lo bueno que será para los entrenadores, porque oímos muchas veces lo de que “mira que es fácil su trabajo, solo poner a los mejores y que estén en forma”. Ahora, tal y como ocurre (a otro nivel, claro) en el baloncesto o el balonmano, la sapiencia del coach va a ser mayor, o sus defectos, ya que esos cinco cambios son casi la mitad del equipo y lograr que se cambie o se mantenga (dependiendo de lo que se quiera) el resultado, va a ser mucho más “culpa” del mismo.

En fin, que quizá haya miedo en la responsabilidad, mucho mayor ahora, que les ha caído a los entrenadores... No quiero ponerles más presión así que les recomiendo, a ellos y a ustedes, un relajante libro de Hugh Laurie, el Doctor House en la serie homónima, ‘Una noche de perros’. A divertirse.