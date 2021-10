El jugador del Valencia debe saltar al terreno de juego hoy con el cuchillo entre los dientes. No de manera literal, lógicamente. El tópico en el mundo del fútbol de salir con todo y de estar metido desde el minuto uno. Lejos de lo que pasó contra el Mallorca y contra el Betis en el Benito Villamarín, los futbolistas deben regalar al aficionado del Valencia un fin de semana tranquilo. Ya son muchas las semanas, concretamente desde la del partido contra el Real Madrid, que el cuadro valenciano no logra los tres puntos en un encuentro. Demasiadas sobre todo teniendo en cuenta que la plantilla había empezado con un 10 de 12.

Muchos sábados y domingos viendo como la previa invita al optimismo, a un cambio de aires o incluso a un triunfo sin merecerlo que no llega. Hoy el aficionado llegará a Mestalla con la mente puesta en volver a dejarse la garganta pero con la exigencia de pedirle a los suyos algo más de orden y de fútbol. Y con eso no me refiero a un estilo estético a un juego que levante al aficionado del asiento. O sí. Porque lo único que quiere el seguidor es ver como sus futbolistas vuelven a parecerse a ese del arranque de la temporada cuando no se fallaba. Cuando incluso con uno menos se ganaba al Getafe. Cuando el Alavés se marchaba maltratado de Mestalla. Incluso cuando los hombres de Bordalás se atrevían a asaltar El Sadar ante uno de los equipos revelación de la temporada.

Marcos André

El delantero brasileño tiene de nuevo una oportunidad en sus botas. Después de salir de titular contra el Betis, ante la ausencia de Maxi Gómez, Marcos André no respondió como se esperaba. Ni ofreciendo soluciones, ni definiendo en momentos importantes. Y eso es precisamente lo que debe hacer hoy. Amenazar el espacio y tratar de poner en apuros a Albiol y Pau Torres.