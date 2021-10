Aunque está claro que era una de esas veces en las que el fin justifica los medios, hay que admitir que el plan de partido contra el Villarreal fue excesivamente Bordalista no solo para Emery sino hasta para el mismo Bordalás. El Valencia es cierto que jugó con todas las señas de identidad que se presuponían innegociables desde el relevo en el banquillo y que el grupo, en un momento comprometido, disipó cualquier duda a base de compromiso, orden y esfuerzo. También lo es, sin embargo, que para defender mejor ni siquiera el Getafe pagaba el peaje de hacerlo desde tan atrás, renunciando con ello a salir con mayor agilidad a la contra. No se puede discutir que había que dar con la tecla y que, más allá del dibujo, hacerlo reforzando el modelo por el que se ha apostado es una señal positiva. Bastante más cuestionable es que este sea, como señaló el técnico, el Valencia que «todos queremos ver». No lo es para muchos, al menos no en lo que se refiere a la propuesta tan conservadora, demasiado ultra incluso para el eslogan de «bronco y copero». Después de siete jornadas era innegociable volver a ganar y lo que quedará en la memoria será el golazo de Guillamón y los tres puntos, no la gran mano de Cillessen, así que como punto de apoyo desde el que ponerse de nuevo en pie está bien el cambio. Pero para mantener el vuelo durante más jornadas será necesario no perder tanta altura respecto al área del rival.

FÍSICO

Es muy posible que también Javi Pereira cambie hoy de sistema a la fuerza. Lo que en su caso también tiene que ser innegociable, sin embargo, es el compromiso y la entrega. El Levante se reconcilió con Orriols a base de esfuerzo y compromiso y ese es el camino. Solo hay una receta para compensar otras deficiencias: correr un par de kilómetros más que los rivales.