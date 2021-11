El fútbol está lleno de tópicos y de cosas obvias como eso de que gana el que marca más goles que su rival. En el caso del Valencia esa frase tenía, en parte, la llave para recuperar la senda del triunfo. El ritmo de goles encajados no llevaba a ninguna parte a una plantilla que no tiene un arsenal ofensivo envidiable. Por todo eso me gustó que Bordalás cambiara de sistema y protegiera a sus futbolistas con un dibujo más hermético. También en el modelo de juego. Más reactivo y tímido en cuanto a las líneas avanzadas. Sobre todo porque delante estaba el Villarreal. Ahí aparece otra de las dudas y es saber qué recorrido tiene ese estilo y cuánto puede durar.

De momento, a plazo corto, el del Atlético de Madrid parece otro buen día para probar con esa filosofía. También incluso contra la Real Sociedad. Después llegará el Rayo Vallecano y es precisamente en el conjunto de Vallecas donde creo que está la clave. Iraola aseguró hace unos días en la ‘Pizarra de Quintana’ que ya le gustaría que su equipo jugara siempre a lo mismo pero tiene que plantear los partidos en base al rival. Y no puedo estar más de acuerdo. El fútbol, sobre todo el actual, genera unas grandes diferencias entre plantillas con un gran repertorio de nombres y recursos y los que tienen menos posibilidades. Y es ahí cuando la pizarra cobra fuerza. De momento Bordalás ya demostró ante el Villarreal ser superior al técnico rival.