El Levante prescindió de Paco López porque la situación era grave. Tanto que los que tomaron la decisión fueron los primeros en advertir de que la temporada seguiría siendo complicada. Sobre todo de aquí a enero, dos meses de apretar obligadamente los dientes. Por desgracia no hay varitas mágicas ni la solución pasa por ocurrencias como la de deshacer el cambio en el banquillo. A Javi Pereira, que acaba de llegar, es cierto que hay que pedirle que se deje de inventos, que insista en guiones como el del Atlético y que en su próximo mensaje público apueste por lo que tendría que ser el lema hasta final de curso: “Esto lo sacamos entre todos”. A partir de ahí, confianza. Las cosas mejorarán cuando el equipo, que tiene lo que se merece, supere el grave peaje tanto físico como médico y de actitud que está pasándole factura. Hasta entonces (mejor si es con fichajes) de lo que se trata es de sumar y descolgarse lo menos posible de la permanencia. Los juicios sumarios continuarán su curso en las redes sociales. Y ya que en el club están pendientes de ese mundo, ojalá sirva para tomar nota y aplicar, en su justa medida, la autocrítica que merece la situación. Pero en la realidad, la de verdad, no la digital, queda mucho por delante y de la comunión tras el 2-2 del jueves no ha pasado tanto. La afición es sagrada y está en todo su derecho de mostrar su gran enfado, empezando por el comunicado oficial de la grada de animación. Discutibles, sin embargo, son esos olés al Granada que se profirieron desde un sector del Ciutat. Hay tiempo para todo pero lo principal es salvarse y que lo que ha pasado desde verano no se repita.

La llamada

Van a ocurrir cosas de aquí a final de año en el Valencia. Entre otras que Lim y Bordalás vuelvan a videollamarse. Eso también será un momento de la verdad.