Siempre hay espacio para las sorpresas. También en el fútbol, por curados que estemos de espanto. Lo de Unai Emery, una historia rocambolesca y con giro final, ha sido el último y gran ejemplo. Tres días después, para más inri, de caer en Mestalla, su marcha habría sido la noticia de la semana. Y aun así lo es realmente más su continuidad. The Athletic, con fuentes del Newcastle y una conversación con el dueño del fondo saudí, dio por sentado que el fichaje era inminente. Una versión a la que el propio entrenador, seguramente desorientado en su intento por aislarse y haber estado centrado en el Young Boys, dio pábulo ante las atinadas preguntas de Cristina Bea en el postpartido de Movistar. No hay prácticamente nada imposible para los clubes-estado, así que todo se interpretaba en clave de despedida en un momento de valorar a la carrera pros y contras sobre volver a Inglaterra. Sin embargo, con el cierre al filo de la hora tope, saltó la sorpresa. Sobre la bocina, acabándose ya Línia de Fons, con Gustavo Clemente: Emery se siente halagado pero termina de reunirse en el vestuario de La Cerámica con la plantilla y los Roig y está decidido que se queda, no los puede dejar tirados.

Al ‘bye, bye’, al menos hasta que llegase el comunicado oficial, le correspondía ir entre interrogantes en la portada. Había cosas que no cuadraban y de las palabras del presidente lo que se desprendía es que en la piscina había agua pero no la suficiente. Del blanco al negro, la sorpresa fue dejar pasar ese tren y que, por una vez, nos fuésemos a la cama con la esperanza de que no todo es dinero, tampoco en el deporte profesional. Vuelve a quedar claro que Emery sigue teniendo mejor prensa fuera, lo que no significa a estas alturas que la tenga mala dentro. Los eventos más importantes suelen ser los más inesperados.