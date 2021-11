Luz verde con el pabellón de Benicalap, una alegría para la ciudad que será a medias el día que empiecen las obras y completa cuando estén acabadas. El Valencia CF y el Ayuntamiento difieren de manera frontal sobre lo que ha precipitado este arreglo: no podía ser de otra manera. Pasará lo mismo si se retoman las obras del estadio, el asunto realmente de fondo. Pero sea por la presión ejercida de una parte o por los motivos propios que argumenta la otra, hay que celebrar lo que por narices debe ser bueno para los vecinos. Ahora falta rematarlo, confiar en que Meriton siga cumpliendo, como con el calendario de pagos, y que la solución para Mestalla no se alargue, con o sin ATE. El fin de año se acerca y con él el momento clave de saber si estará o no el dinero de CVC. De momento la incertidumbre se mantiene, aunque si llega todo apunta a que no será en las condiciones tan blandas que se esperaba. Si la ayuda acaba contando como deuda está por ver si Lim accede tras haberse visto en la obligación de capitalizar sus créditos para esquivar la consabida causa de disolución para el club.

Crispación

No está siendo esta una buena temporada para el Valencia Basket masculino ni conforme estaba el paño desde verano tampoco es algo que no se viese venir. Sin ánimo de elevar la anécdota a la categoría de noticia, salta a la vista la crispación alrededor de las últimas derrotas en La Fonteta. También la convicción, a estas alturas sin recambio en la dirección general, de que hay cosas que están cambiando, ya se verá si de manera o no permanente. Los lesionados regresarán y ojalá también lo hagan más pronto que tarde los que volvieron a faltar en su butaca.

Cambios

Se vienen también en el Levante, pero los naturales, por jugadores y por sistema.