Simeone cumplirá en diciembre 10 años como entrenador del Atlético. Desde entonces a un servidor le ha dado tiempo a quemar una etapa tan recomendable como el Erasmus, pasar de la veintena a la treintena y vivir ese proceso en el que los jugadores que veías hace no tanto en plenitud están ahora en los banquillos. El tiempo pasa para todos. El rival de mañana sin ir más lejos cambió en el camino el Calderón por el Wanda. Ni rastro queda del ‘viejo’ estadio a un paso del Manzanares y por el que ahora pasa la autovía. Sin embargo, en esa década hay algo que no se ha movido y es Simeone del banquillo rojiblanco. Y es triste ver cómo en Mestalla ha sucedido completamente lo contrario.

Desde el final de la etapa Emery, técnico del Valencia cuando llegó el Cholo, hasta Bordalás, han pasado muchos nombres y el segundo entrenador que más tiempo ha durado -ojo al dato- ha sido Nuno con algo más de un curso y unos meses. No digo que lo normal sea lo que pasa en el Wanda pero los cambios en el banquillo del Valencia demuestran que se han hecho muchas cosas mal. La afición prácticamente no recuerda una etapa con cierta normalidad. Igual que yo casi he olvidado ese año de Erasmus en Noruega.