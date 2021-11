Con los años se atemperan casi todas las fobias, pero se agrava la balompédica. Coincido con Rafa Lahuerta en que cada vez me interesa más el Valencia y menos el fútbol. Lo digo porque el Atlético está segundo en mi lista de adversarios preferidos por detrás del gran contrincante. Es más cuando ambos se enfrentaron en la final de Champions de Oporto me provocó un gran quebradero de cabeza. Por nada del mundo quería que los rojiblancos tuvieran una ‘orejona’ más que nosotros, pero por otra parte siempre voy con el rival del Real. Me entran escalofríos cada vez que recuerdo el nivel de ansiedad de aquel 24 de mayo de 2014.

Aclarada mi enemistad con los colchoneros, tengo que reconocer la sana envidia que me provoca que tengan un entrenador como Simeone y que el club haya sido capaz de mantenerlo once campañas seguidas. Menos la primera (11/12) que quedó quinto, en todas las siguientes clasificó al equipo en Champions y conquistó dos Ligas (13/14 y 20/21).

Por si fuera poco, a ese palmarés deportivo, en el plano social durante ese tiempo han cambiado de estadio y estrenado el Wanda Metropolitano, con una capacidad para 70.000 espectadores. No quiero hurgar más en la herida, pero recuerdo que la empresa china se interesó por el Valencia antes que el Atlético, pero como era una competidora potente fue bombardeada a la primera por los mesnaderos que ahora se esconden.

Por tanto, queda demostrado que se pueden hacer las cosas con criterio. Como se sabe, en el mismo tiempo que lleva Simeone en el banquillo del Atlético, el Valencia ha tenido diecinueve entrenadores. Regulares, malos y pésimos. El éxito de la longevidad del técnico argentino radica en su incuestionable figura entre la hinchada, ganada primero como jugador y después a pulso como entrenador. También cuenta su personalidad y sinceridad.

De los diecinueve técnicos que han pasado por Mestalla, quitando los cuatro interinatos de Voro, solo dos fueron futbolistas blanquinegros, Pellegrino (cuatro temporadas) y Pizzi (solo la 93/94). Aunque el primero vivió el memorable arranque de siglo del Valencia nunca fue un ídolo.

Manifestada mi decepción con Bordalás, no recuperada pese a la terapéutica victoria ante el Villarreal, sería oportuno que los nuevos gestores que vengan, más pronto que tarde, espero, vayan pensando en una figura para el banquillo de una potencia similar a la de Simeone. Tienen los dedos de una mano para elegir entre destacadas figuras de Mestalla con un gran futuro como técnicos.